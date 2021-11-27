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İSTANBUL-ESENYURT'TA AKARYAKIT TANKERİNİN EZDİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

İSTANBUL-ESENYURT'TA AKARYAKIT TANKERİNİN EZDİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

27.11.2021 21:26

ESENYURT'ta akaryakıt tankeri sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Saniye T.'ye çarptı.

ESENYURT'ta akaryakıt tankeri sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Saniye T.'ye çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt tankeri sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Saniye T.'yi ezdi. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri tanker sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL-ESENYURT'TA AKARYAKIT TANKERİNİN EZDİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL-ESENYURT'TA AKARYAKIT TANKERİNİN EZDİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL-ESENYURT'TA AKARYAKIT TANKERİNİN EZDİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL-ESENYURT'TA AKARYAKIT TANKERİNİN EZDİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL-ESENYURT'TA AKARYAKIT TANKERİNİN EZDİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL-ESENYURT'TA AKARYAKIT TANKERİNİN EZDİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL-ESENYURT'TA AKARYAKIT TANKERİNİN EZDİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Akaryakıt, İstanbul, Esenyurt, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA AKARYAKIT TANKERİNİN EZDİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA AKARYAKIT TANKERİNİN EZDİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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