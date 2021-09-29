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Son dakika haberleri: İSTANBUL ESENYURT'TA ARKADAŞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Son dakika haberleri: İSTANBUL ESENYURT'TA ARKADAŞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

29.09.2021 11:27
Son dakika haberleri: İSTANBUL ESENYURT'TA ARKADAŞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ, System.String[]

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta, bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan tartışma sonucunda tabanca ile öldürdü.

Esenyurt'ta, bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan tartışma sonucunda tabanca ile öldürdü. Saldırgan polis ekiplerince yakalanırken, cinayet güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Eylül Cuma günü saat 21.00 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Büyükayazma Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile alkol alan Erhan F. ve Erol Ç. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erol Ç. belinden çıkardığı tabanca ile Erhan F.'ye ateş etmeye başladı. Göğsünden yaralanan Erhan F. kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Erhan F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN TABANCA İLE YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, Erol Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganın kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. Plaka üzerinden yapılan takipler sonucunda katil zanlısının kaçtığı adresi belirleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Erol Ç. cinayeti işlediği silah ile  yakalandı. Saldırgan ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erol Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Görüntü dökümü: Güvenlik kamerası-Tartışma anları-Erol Ç.'nin ateş etmesi-Erhan F.'nin vurulması-Erol Ç.'nin olay yerinden ayrılmasıAktüel-Olayın yaşandığı cadde-Erol Ç.'nin polis merkezinden çıkarılması-Erol Ç.'nin kullandığı tabanca-Erhan F.'nin fotoğrafı

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul

Esenyurt, Polis, Alkol, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İSTANBUL ESENYURT'TA ARKADAŞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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