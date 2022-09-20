İSTANBUL-ESENYURT'TA SİLAH ŞAKASI 16 YAŞINDAKİ MÜSLÜM'ÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU - Son Dakika
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İSTANBUL-ESENYURT'TA SİLAH ŞAKASI 16 YAŞINDAKİ MÜSLÜM'ÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

20.09.2022 10:18

ESENYURT'ta, bir evde 3 arkadaşıyla silahla şakalaşan 16 yaşındaki Müslüm Kurşun, kalbinden vurularak hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta, bir evde 3 arkadaşıyla silahla şakalaşan 16 yaşındaki Müslüm Kurşun, kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Arkadaşları Kurşun'u, sokakta vurulmuş gibi göstermek için dışarı taşıdığı belirlendi.

Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 18 Eylül Pazar gecesi, bir apartmanın bodrum katındaki dairede Müslüm Kurşun, arkadaşları Ramazan A., Divan Ç. ve Merdan Ç. ile evde bulunan tabancayla şakalaşmaya başladı. Bu sırada aniden ateş alan tabancadan çıkan mermi, Kurşun'un kalbine isabet etti.

YARALI ARKADAŞLARINI SOKAĞA ÇIKARTTILAR

Paniğe kapılan 3 kişi, yaralanan arkadaşlarını apartmanın dışına çıkardı. Mahalle sakinleri silah sesi ve bağrışmalar nedeniyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı haldeki Müslüm Kurşun, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurşun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerindeki 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde çalışma başlatan polisler, Kurşun'un vurulduğu ruhsatsız tabancayı bodrum katındaki evde buldu. Gözaltına alınan 3 genç şakalaştıkları sırada silahın Divan Ç.'nin elindeyken ateş aldığını itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden Merdan Ç. ve Ramazan A. serbest bırakılırken, Divan Ç. tutuklandı.

"ÇOCUK YUKARIDAN GELDİ DEDİLER"

Apartman sakini Fatih Kaya, "Gece saatlerinde oldu. Biz uyuyorduk. Birileri 'ambulans' bağırdı. Aşağıya indiğimizde çocuk burada yatıyordu. Çocuk yukarıdan geldiğini söylediler. Zaten nasıl sokağa geldiğini anlamamıştık. Üzerinde şort var, kimliği ve telefonu yok. Durumu ağırdı. Apartmanın alt katında oturan arkadaşları vardı" dedi.

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Kaynak: DHA

Esenyurt, Müslüm, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA SİLAH ŞAKASI 16 YAŞINDAKİ MÜSLÜM'ÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA SİLAH ŞAKASI 16 YAŞINDAKİ MÜSLÜM'ÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU - Son Dakika
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