Üye Girişi
Son dakika haberleri | İSTANBUL-ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haberleri | İSTANBUL-ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

14.12.2021 11:28

Son dakika haberlerine göre ESENYURT, Üçevler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

ESENYURT, Üçevler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

Yangın Esenyurt, Üçevler Mahallesinde saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 887. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada yangın çıkan dairede yaşayan bir kadın kendisini güçlükle dışarıya atarken bir çocuğunu da vatandaşlar kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri dairede yaptığı incelemede 4 çocuğun cenazesiyle karşılaştı. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Son dakika haberleri | İSTANBUL-ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL-ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL-ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL-ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Esenyurt, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İSTANBUL-ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz 11:16 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır 10:23 Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş 09:38 Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı 08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi

Son Dakika Haberleri
11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı
11:24 İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin''
11:16 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz
11:12 Beşiktaş'taki 5 saatlik toplantıdan şaşırtan sonuç! Hoca konusu belli oldu
11:09 Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte pazarlıklarda güncel durum
10:55 İsmail Hacıoğlu'nun iki karakteri canlandırdığı Mahkum dizisi başlıyor
10:55 Mutfağın yeşil yıldızı! Kekik her derde deva!
10:53 Altının gram fiyatı ne kadar oldu?
10:52 Almanya'da Türk camisine çirkin saldırı: 11 kişi gözaltına alındı
10:47 Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri!
ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı         
11:30
İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin'' İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin''         
11:25
Beşiktaş'taki 5 saatlik toplantıdan şaşırtan sonuç! Hoca konusu belli oldu Beşiktaş'taki 5 saatlik toplantıdan şaşırtan sonuç! Hoca konusu belli oldu         
11:13
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 11:35:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İSTANBUL-ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement