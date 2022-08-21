Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Otogarı'ndan çıktığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİANTEP'TE KAZAYA KARIŞAN OTOBÜSÜN İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA - Son Dakika

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