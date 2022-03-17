Son dakika haber: İstanbul'da dolandırıcılara büyük operasyon: 107 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: İstanbul'da dolandırıcılara büyük operasyon: 107 gözaltı

17.03.2022 11:21

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da dolandırıcılara büyük operasyon: 107 gözaltı İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, başta nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye...

İstanbul'da dolandırıcılara büyük operasyon: 107 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, başta nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan aralarında firari şüphelilerin de olduğu 107 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık" suçu ile ilgili yürütülen ortak çalışmalarda firari zanlıların izi belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında başta nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan, haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelilerin adresleri tespit edildi. Yerleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için dün İstanbul geneli 32 ilçede, bu sabah tüm ilçeleri kapsayan geniş çaplı operasyon başlatıldı. Dolandırıcılara büyük darbe vurulan eş zamanlı baskınlarda 107 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların 40'ının dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 107 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar ile ilgili başlatılan işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Son dakika haber: İstanbul'da dolandırıcılara büyük operasyon: 107 gözaltı
Son dakika haber: İstanbul'da dolandırıcılara büyük operasyon: 107 gözaltı
Son dakika haber: İstanbul'da dolandırıcılara büyük operasyon: 107 gözaltı

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Son dakika! İSTANBUL'DA DOLANDIRICILARA OPERASYON; 107 ŞÜPHELİ YAKALANDI Son dakika! İSTANBUL'DA DOLANDIRICILARA OPERASYON; 107 ŞÜPHELİ YAKALANDI Son dakika haber: Dolandırıcılık operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Dolandırıcılık operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İstanbul'da dolandırıcılara büyük operasyon: 107 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İstanbul'da dolandırıcılara büyük operasyon: 107 gözaltı - Son Dakika
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