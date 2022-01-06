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Güngören'de belediyeye ait araçta yangın çıktı - Son Dakika

Güngören'de belediyeye ait araçta yangın çıktı

06.01.2022 07:15

İstanbul Güngören'de park halindeki resmi plakalı araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Güngören'de park halindeki resmi plakalı araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tozkoparan Mahallesi Hayat Sokak'ta park halinde bulunan Bakırköy Belediyesine ait 34 VF 8087 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale geldi.

Güngören'de belediyeye ait araçta yangın çıktı
Güngören'de belediyeye ait araçta yangın çıktı
Güngören'de belediyeye ait araçta yangın çıktı
Güngören'de belediyeye ait araçta yangın çıktı
Güngören'de belediyeye ait araçta yangın çıktı
Güngören'de belediyeye ait araçta yangın çıktı

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İstanbul, İtfaiye, Tragger, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güngören'de belediyeye ait araçta yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de belediyeye ait araçta yangın çıktı - Son Dakika
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