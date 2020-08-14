Son dakika haberleri | İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi - Son Dakika
Son dakika haberleri | İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi
Bir son dakika haberine göre -Taksi denetimleri ve taksicilerin bilgilendirilmesi -Taksi şoförünün açıklaması -Araçların polis köpekleriyle aranması İstanbul Havalimanı'nda taksilere Kovid-19 denetimi yapıldı.
-Taksi denetimleri ve taksicilerin bilgilendirilmesi
-Taksi şoförünün açıklaması
-Araçların polis köpekleriyle aranması İstanbul Havalimanı'nda taksilere Kovid-19 denetimi yapıldı.
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14.08.2020 20:07:41. #1.12#
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