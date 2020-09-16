İstanbul Havalimanı'nın yeni görselleri yolcuların beğenisine sunuldu - Son Dakika

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın adını aldığı İstanbul'un eşsiz mekanlarının bulunduğu görsel tasarımlar yolcuların beğenisine sunuldu.

İstanbul'dan ilham alınarak oluşturulan görsel tasarımlarla İstanbul Havalimanı, bir havalimanı olmanın ötesinde, dünyaya mal olmuş ve geleceğe miras bir anıt olarak konumlandırıyor. Ekipler tarafından hazırlanan tasarımlar ilk olarak kağıda yapılan çizimlerle başladı. Bu çalışmalar detaylandırılarak İstanbul Havalimanı'nın görsel tasarımları, kağıtlardan bilgisayar ortamına aktarıldı. Her bir çizimin dijital kalemle yapıldığı görsel tasarımlar, bilgisayar ortamında geliştirilerek renklendirildi ve son aşamaya geldi. Karakterler ve diğer tüm öğelere 3 boyut ve hareketlilik kazandırmak için teslime hazırlık aşamasına geçildi ve sabit tasarımların etkisini güçlendiren efekt dokunuşlarının yanı sıra bir de film hazırlandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRACAK

Hazırlanan yeni görsel tasarımları hakkında değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, "İstanbul Havalimanı'nın çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele alan özgün tasarımı, mimari anlamda ilhamını İstanbul'un kültürel mirasından alıyor. Biz de çalışmalarımızda İstanbul'un kültürünü, değerlerini anlatıyor ve havalimanımızda da bu değerleri yaşatıyoruz. Son olarak bu yaklaşımla İstanbul'un zengin sosyal ve kültürel mirasını yansıtacak bir mimari düşünceyle yeni görsel tasarımlarımızı oluşturduk. Türk-İslam sanat ve mimarisinde kullanılan motifler, güzellik, doku ve derinliği yeni tasarımlarımızda görmek mümkün. Yeni görsel tasarımlarımızla birlikte kapsamlı bir iletişim planı hazırladık. Havalimanı içinde, tüm alanlarda Türkçe ve İngilizce versiyonlarının uygulanacağı görsel ve film, sosyal medya hesaplarımızda yayınlanarak desteklenecek. Daha sonraki aşamada, İstanbul Havalimanı'nın yeni iletişim dünyasını tüm Türkiye ve dünya ile paylaşmak adına hazırlanmış 360 derece iletişim planı doğrultusunda, iletişim faaliyetlerinin etki alanı genişletilecek,mecraları zenginleşecek. İstanbul Havalimanı'nın başarı hikayesinin hafızalara kazınmasına imkan sağlayacak yeni görsel tasarımlarımızın herkesin beğenisini kazanacağını düşünüyoruz. İstanbul Havalimanı olarak, dünyanın en önemli havalimanları arasında yer alıyoruz. Türkiye'yi dünyada başarılı bir şekilde temsil ediyor ve sunduğumuz hizmetle havacılık sektörüne yön veriyoruz.Yeni tasarımlarımızla da ismimizi aldığımız kadim şehrimiz İstanbul'un ve İstanbul Havalimanı'nın dünyadaki bilinirliğine de katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

(Tuncer Cengiz/İHA)