İSTANBUL-KADIKÖY'DE OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI1'İ AĞIR, 4 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-KADIKÖY'DE OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI1'İ AĞIR, 4 YARALI

08.07.2022 23:14

100 Karayolu'nda yabancı plakalı otomobil sürücüsü, başka bir otomobile ardından taksi ve otobüse çarptı.

KADIKÖY D-100 Karayolu'nda yabancı plakalı otomobil sürücüsü, başka bir otomobile ardından taksi ve otobüse çarptı. Yabancı plakalı otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, 21.15 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makas atarak ilerlediği öne sürülen Furkan Defne idaresindeki ZG 33758 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 34 RG 9128 plakalı başka otomobile ardından 34 TGZ 45 plakalı taksiye çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle çimenlik alana savrulurken yabancı plakalı otomobil ise Hasan Celepkol idaresindeki 34 DR 0036 plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde bulunan 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan dört kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü Furkan Defne'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MAKAS VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Yabancı plakalı otomobildeki yaralılardan birinin cep telefonunda aynı otomobil ile D-100 Karayolu'nda makas atarken video çektikleri ortaya çıktı. Videoda makas attıkları sırada kaza yapmaktan kıl payı kurtulmaları dikkat çekti. Otobüs şoförü Hasan Celepkolu "Namazımı kıldıktan sonra otobüsün direksiyonuna geçtim. Tam hareket eder etmez bir baktım arkadan sesler geldi. Ticari taksi şoförünün anlattığına göre yabancı plakalı araç arkadan makas ata ata geliyordu. Taksiye vurup yolun dışına fırlattı. Taksi çimenlik alandan uçtu gitti zaten. O da geldi arkadan otobüse çarptı. Otobüse vuran arabanın içerisinde yaralılar vardı." dedi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Diğer istikamette ise kazayı izlemek isteyen sürücüler nedeniyle yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI1'İ AĞIR, 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-KADIKÖY'DE OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI1'İ AĞIR, 4 YARALI - Son Dakika
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