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Son dakika haberleri | İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ 'LAS TESİS DAVASI'NDA TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ - Son Dakika

Son dakika haberleri | İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ 'LAS TESİS DAVASI'NDA TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

10.06.2021 13:58

Son dakika gelişmesine göre Şili'li kadınların 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle gerçekleştirdiği danslı protesto eylemi 'Las Tesis'in benzerini, 2019 yılının Aralık ayında Kadıköy'de yapan 6 kadın hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtira rağmen...

Şili'li kadınların 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle gerçekleştirdiği danslı protesto eylemi 'Las Tesis'in benzerini, 2019 yılının Aralık ayında Kadıköy'de yapan 6 kadın hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtira rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan açılan dava karara bağlandı. Mahkeme tutuksuz yargılanan tüm sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Ayşen Ece Kavas, Fidan Ataselim, Sevda Yeniköylü ve avukatları Tuba Torun katıldı.

Avukat Tuba Torun, savcının sanıkların beraat etmesi yönündeki mütalaasına katıldıklarını belirterek "Dosya kapsamı dikkate alındığında sanıkların şartlar uygun olmadığı için dağılmadığı anlatılmıştır. Suç işleme kastı ile hareket etmemişlerdir. Müvekkilerin beraatini talep ediyoruz" dedi. Sanıklar son sözlerinde önceki beyanlarını tekrar ettiklerini kaydederek beraat etmeyi talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, 6 sanığın da ayrı ayrı beraat etmesine karar verdi.

MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Duruşmanın ardından açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Protestoya katıldığımız için altı arkadaşımızla birlikte hakkımızda dava açılmıştı. Bugün beraat kararı çıktı arkadaşlar. Asla yalnız yürümeyeceğiz. Bu karar anayasal hukuk devletinde olması gereken bir karardır. 4 duruşmanın geçmesi bile aslında bu ülkede hukuksuzlukların ne aşamaya geldiğinin göstergesidir. Bu yüzden biz yasanın, anayasanın, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Sanıkların avukatı Tuba Torun ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu sonuç haksız bir yargılanmanın çok haklı bir sonucudur. Burada esas yargılanması gereken kadınların özgürlüğü ve eşitliği için mücadele eden kadınlar değil eşitliğe, özgürlüğe karşı baskıcı zihniyettir. Bu yargılamanın başlamış olması, arkadaşlarımızın ilk andan itibaren önce ablukaya alınarak, dağılmalarına izin vermeyerek anayasal haklarını kullanmaya izin vermeyerek bir şekilde onları haksız bir şekilde yargılanmaya zorlayan ve ters kelepçeyle götüren uygulamanın protestosudur."

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 8 Aralık 2019'da düzenlenen etkinliğe 280 kişinin katıldığı bilgisine yer verilmişti. İddianamede, etkinliği yönlendiren sanıklar Ayşen Ece Kavas ve Fidan Ataselim'e bildirinin içeriğinde suç unsuru olabileceğinde ve dağıtımının durdurulması gerektiği söylenmiş, ancak grubun müzik eşliğinde aslen İspanyolca olan ve Türkçe'ye tercüme edilmiş bildirilerdeki şarkıyı söylemeye başladığı sırada kolluk tarafından 3 defa dağılmaları yönünde uyarıldığı, yasal uyarılara rağmen grubun dağılmadığı belirtilmişti.

İddianamede sanıklar Ayşen Ece Kavas, Fidan Ataselim, Nisa Kör, Seda Elhan Barbaros, Sevda Yeniköylü, Yaprak Okatalı'nın, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Son dakika haberleri | İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ 'LAS TESİS DAVASI'NDA TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ 'LAS TESİS DAVASI'NDA TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ 'LAS TESİS DAVASI'NDA TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ 'LAS TESİS DAVASI'NDA TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Protesto, Kadıköy, Aralık, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ 'LAS TESİS DAVASI'NDA TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ - Son Dakika


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