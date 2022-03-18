Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 37 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 37 kişi yakalandı

18.03.2022 10:45
Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 37 kişi yakalandı

Son dakika haberler: Kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, farklı yöntemler kullanarak vatandaşları dolandırdığı ve haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütünün deşifre edilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin sürekli yöntem ve adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştığı, yabancı uyruklu kişiler üzerine kayıtlı telefon hatları, kimlikler ve araçları kullandıkları, hesaplara gönderilen paraların takibini zorlaştırmak için de kripto para yöntemlerini devreye soktukları tespit edildi.

4 milyon lira haksız kazanç elde edildi

Suç örgütünün, farklı yöntemlerle planladıkları 9 eylemin 6'sında mağdurlardan toplamda 4 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlenirken, 3 eylem ise deşifre edilerek önlendi.

Şüpheliler suç üstü yakalanarak önlenen bir olayda, 5 bilezik, 5 cumhuriyet altını ve 2 bin 300 dolar mağdura iade edilirken, başka bir olayda da mağdur 140 bin lirasını şüphelilerin bildirdiği banka hesabına göndereceği sırada engellendi.

Önlenen son olayda da mağdurdan alınan kripto parayı banka hesaplarına transfer ederek çekmek isteyen şüpheliler, 250 bin lirayla suçüstü yakalandı.

49 şüpheliden 37'si yakalandı

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında 49 şüpheliyi belirleyen polis, suç örgütü lideri olduğu tespit edilen C.Y. ile diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

İstanbul merkez olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep, Edirne, İzmir, Adana, Bursa, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Mardin, Tekirdağ'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 49 hedef şüpheliden 37'si yakalandı.

İstanbul'daki özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çetenin lideri olduğu belirtilen C.Y'nin, Fatih'te baskın yapılan adreste gözaltına alındığı belirtildi.

Kalan 12 şüpheliden ikisinin cezaevinde olduğu, 10'unun ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Dolandırıcılık, Sigorta, Banka, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 37 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 37 kişi yakalandı - Son Dakika
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