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Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı kararı

08.02.2022 10:11

Son dakika habere göre İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı kararı Vatandaşların sosyal medya hesaplarını çalıp binlerce yaklaşık 400 bin liralık vurgun yapan şebeke çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını...

İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı kararı

Vatandaşların sosyal medya hesaplarını çalıp binlerce yaklaşık 400 bin liralık vurgun yapan şebeke çökertildi

İSTANBUL - İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren ve mağdur kişilere bir 'borsa' uygulaması üzerinden yüklü miktarda para vaadiyle vurgun yapan şebeke çökertildi. Siber polisince düzenlenen operasyonlarda aranan 37 şüphelinin büyük bir kısmının yakalandığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir şebeke tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, son dönemde bazı sosyal medya uygulamalarını kullanan vatandaşların kişisel hesaplarının çalındığı bilgisine ulaştı. Çalıntı hesapları araştıran siber polisi, 27 mağdurun ifadesine başvurdu. Ardından çalınan hesaplardan paylaşım yapan şebeke üyelerinin izini süren emniyet ekipleri, kişilerin hesap bilgilerine erişerek çalan dolandırıcıların, bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını saptadı.

Dolandırıcıların, bu yöntemle çaldıkları hesapta bulunan kişileri ağlarına çektikleri ve şu ana kadar yaklaşık 400 bin lira vurgun yaptıkları tespit edildi. Dolandırıcıların vurgun yaptığı miktarın artabileceği ifade edildi. Polise yansıyan şikayetçi listesine göre şu ana kadar aynı yöntemle 27 kişinin dolandırıldığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında bu sabah saatlerinde şebekeye yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda dolandırıcının gözaltına alındığı öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldüğü aktarılırken, operasyonun sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı kararı

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Dolandırıcılık, İstanbul, Gözaltı, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı kararı - Son Dakika
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