Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Cuma sabahı saat 05.00'te İstanbul merkezli 17 ilde 61 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:39 - Kaynak: DHA
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