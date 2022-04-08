İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
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İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

08.04.2022 08:40

İstanbul ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 20'si yakalandı.

İstanbul ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 20'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen kamu personelinin de bulunduğu şüphelilerden 20'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

---Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika


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