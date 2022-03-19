Son dakika haberleri! İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

19.03.2022 11:58

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL, Edirne ve Diyarbakır'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL, Edirne ve Diyarbakır'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Kasım 2021 tarihinde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda örgüt ele başı Mahşuk Tatlı dahil 28 şüpheli yakalanmıştı. Örgütün faaliyetlerine devam ettiğini tespit eden polis, 18 Mart'ta İstanbul, Edirne ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 fişek ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Son dakika haberleri! İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON
Son dakika haberleri! İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON
Son dakika haberleri! İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

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Diyarbakır, İstanbul, Edirne, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON - Son Dakika


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