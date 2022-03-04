Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 22 gözaltı

04.03.2022 10:18
Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 22 gözaltı

Son dakika gündem haberi... İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sigara ve tütün kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 22'si yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sigara ve tütün kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 22'si yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin kaçak yollardan yurda sokulan ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda sigara ve tütün ürünlerini piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 kişiden 22'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen yüklü miktarda sigara ve tütün mamulü ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

???????

YORUMLAR
500
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon: 41 gözaltı İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon: 41 gözaltı İstanbul'da kaçak tütün operasyonu : 21 şüpheli yakalandı İstanbul'da kaçak tütün operasyonu : 21 şüpheli yakalandı

İstanbul, Gözaltı, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:31 Dolmabahçe Sarayı'ndaki korkutan yangın söndürüldü: Tarihi eserler inceleniyor
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
09:27 Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?
09:25 İstifa eden eski bakan Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama
09:18 Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belirlendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:25:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement