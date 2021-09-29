İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON; ELE GEÇİRİLEN 5 BİN 829 ADET TARİHİ ESER SERGİLENDİ - Son Dakika

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Geç Roma, Bizans, Osmanlı Dönemi, Türk İslam Dönemlerine ait olduğu düşünülen 4 bin 844 adet sikke, çeşitli form ve biçimlerde 901 adet obje olmak üzere toplamda 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iletişim dinlenmesi sonucu 3 yakalama gerçekleştirilerek 12 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 2863 sayılı Kanun kapsamında Geç Roma, Bizans, Osmanlı Dönemi, Türk İslam Dönemlerine ait olduğu düşünülen 4 bin 844 adet sikke, çeşitli form ve biçimlerde 901 adet obje olmak üzere toplamda 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi. İstanbul'da Fatih, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Ümraniye, Esenler, Zeytinburnu ilçelerinde ve Ankara, Sivas, Tekirdağ ve Balıkesir'de şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.