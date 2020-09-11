Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ MLKP TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 17 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika gelişmesine göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan MLKP terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan MLKP terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütüne 8 Eylül'de İstanbul merkezli 7 ilde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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