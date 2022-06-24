Adreslerde yapılan aramalarda, 11 bin liranın yanı sıra 2 tabanca, dijital para cüzdanı, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

İstanbul, Ankara , Aydın ve Bursa 'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, banka hesaplarını boşaltarak 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 33 şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 33 zanlı yakalandı - Son Dakika

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