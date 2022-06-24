Son dakika haberleri: İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 33 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 33 zanlı yakalandı

24.06.2022 09:57
Son dakika haberleri: İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 33 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, kimlik ve banka bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin hesaplarından para aldıkları iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, kimlik ve banka bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin hesaplarından para aldıkları iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç şebekesi üyelerinin kurdukları çağrı merkezi üzerinden kimlik ve banka bilgilerini elde ettikleri çok sayıda kişiyi dolandırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul, Ankara, Aydın ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, banka hesaplarını boşaltarak 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 33 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 11 bin liranın yanı sıra 2 tabanca, dijital para cüzdanı, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlıların, elde ettikleri paraları üçüncü kişilerin hesaplarına transfer ettirdikleri ve sonrasında dijital paraya çevirdikleri belirlendi.

YORUMLAR
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Yemeği yiyen adam parasını ödemeyince lokanta sahibi deliye döndü! Tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü Yemeği yiyen adam parasını ödemeyince lokanta sahibi deliye döndü! Tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü Sahte çağrı merkezi kurarak banka müşterilerini dolandıran ve milyonlarca liralık vurgun yapan suç şebekesine yönelik operasyonda 33 şüpheli... Sahte çağrı merkezi kurarak banka müşterilerini dolandıran ve milyonlarca liralık vurgun yapan suç şebekesine yönelik operasyonda 33 şüpheli...
Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 33 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 33 zanlı yakalandı - Son Dakika
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