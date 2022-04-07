Nuriye Gülmen'in "örgüt üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Nuriye Gülmen'in "örgüt üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi

07.04.2022 18:42
Nuriye Gülmen'in "örgüt üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi

Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezine yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Nuriye Gülmen'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, Gülmen ile bir sanığın "örgüt üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezine yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Nuriye Gülmen'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, Gülmen ile bir sanığın "örgüt üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 Ağustos 2020'de Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezinde arama yapıldığı aktarıldı. Sanık Nuriye Gülmen'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı belirtilen mütalaada, bu kişilerin gözaltına alındıkları sırada çeşitli sloganlar attıkları kaydedildi.

Mütalaada, ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, Türkiye'de örgütsel faaliyet yürüten kişilere kod ismi verildiği ve yazışmalar sırasında bu isimlerin kullanıldığı belirtildi.

Savcılık mütalaasında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen'in Ankara'da 324 gün açlık grevi yaptığı ve sözde siyasi kazanım elde ettiği gerekçesiyle örgütten gelen talimatla bu eylemini sonlandırdığı bilgisi yer aldı.

Mütalaada, Gülmen'in DHKP/C silahlı terör örgütünün Direnişler Meclisi yapılanmasının sorumlusu olduğu ve örgüt içi yazışmalarda "Agül/Ayşegül" kod adını kullandığı aktarıldı.

Sanıklar Fırat Kaya ve Olcay Karadağ'ın üzerlerine atılı "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerine dair yeterli delil elde edilemediği belirtilen mütalaada, bu sanıkların beraati talep edildi.

Mütalaada, sanıklar Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ'ın ise "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

"Ailemden uzağım"

SEGBİS ile konuşmakta zorluk çektiğini belirten sanık Nuriye Gülmen, mütalaaya karşı savunmasında, "20 aydır tutukluyum. Özgürlüğümden mahrumum, ailemden uzağım. Adaletsizliği kabul etmiyorum." dedi.

Sanık Yasemin Karadağ ise sağlık sorunları olduğunu kaydederek, "Kaçma şüphesinden bahsediliyor ancak kaçmak için sağlıklı olmak gerekiyor. Mağduriyetimin görülmesini ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep eden avukatlar, tutuklu sanıkların tahliyesini istedi.

Sanıklar Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ'ın üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, diğer sanıkların da haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Heyet, sanık avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nuriye Gülmen'in 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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