Son dakika haberleri... İSTANBUL-OKMEYDANI'NDA SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İSTANBUL-OKMEYDANI'NDA SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

21.09.2022 13:10

Son dakika habere göre OKMEYDANI'nda husumetli kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

OKMEYDANI'nda husumetli kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cadde ortasında birbirine kurşun yağdıran kişilerden, ikisi yaralanarak kaçtı. Polisin takibiyle 2'si yaralı 3 şüpheli yakalandı. Çatışma anları kameralara yansıdı.

Beyoğlu Okmeydanı'nda caddede yürüyen iki kişi daha önce husumetli olduğu kişiyle karşılaşınca tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kişi husumetli oldukları kişiye tekme ve tokatlarla saldırdı. Bir süre sonra gelen motosikletli kişi arkadaşının darbedildiğini görünce, silahını çıkararak ateş etti. Cadde üzerinde başlayan silahlı çatışmada, ateş eden kişiler ara sokaklara doğru koşarak kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelesi sırasında, E.Ç isimli kişi, yanına gelen bir kişinin kendisine poşet içerisinde silah bıraktığını söyledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi. Polisin mahalledeki çalışmaları sonucunda, silahlı çatışmadakilerden birinin E.E olduğunu tespit edildi. E.E Okmeydanı'nda bir sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadelerinden yola çıkan polis, çatışmaya karışanlardan Esat E. ve M.A.Y'nin yaralandıklarını ve bir evde saklandıkları bilgisine ulaştı. Eve yapılan operasyonda, yaralı iki şüphelide yakalanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olaya karışan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHA

Okmeydanı, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İSTANBUL-OKMEYDANI'NDA SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika

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