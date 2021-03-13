Son dakika haberleri | (İSTANBUL-Özel) Pendik'te çocukların hayalleri resimlerde hayat buldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | (İSTANBUL-Özel) Pendik'te çocukların hayalleri resimlerde hayat buldu

13.03.2021 10:50

Son dakika gelişmesine göre (İSTANBUL-Özel) Pendik'te çocukların hayalleri resimlerde hayat buldu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Hayallerimizi Çiziyoruz"," Haydi Çocuklar Resim Yapmaya " isimli proje ile yatarak tedavi gören çocukların sosyal etkinliklerinin arttırılmasına yönelik önemli...

(İSTANBUL-Özel) Pendik'te çocukların hayalleri resimlerde hayat buldu

İSTANBUL - Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Hayallerimizi Çiziyoruz"," Haydi Çocuklar Resim Yapmaya " isimli proje ile yatarak tedavi gören çocukların sosyal etkinliklerinin arttırılmasına yönelik önemli bir etkinliğe imza attı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesin 'de bedenleri küçük fakat umutları büyük olan Yatarak tedavi gören çocuklar "Hayallerimizi Çiziyoruz" "Haydi Çocuklar Resim Yapmaya " adlı projeyle hayallerini kağıda döktü. Hastane 1 günlüğüne resim sergisine dönüştü. Hastanede yatarak tedavi gören çocukların hayallerini çizdikleri resimler hastanede ilgi odağı oldu. Covid-19 ile en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları, çocukların çizimlerine hayran kaldı. Küçük çocukların hayalleri karşısında sağlık çalışanları zorlu pandemi günlerinde moral buldu. Birbirinden farklı resimlerden oluşan projede yatarak tedavi gören çocukların bu etkinlik ile hastane ortamının bir günlük bile olsa resim sergisine çevrilmesini sağladı. Çizdiği resimlerle dereceye giren çocukların çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği bir etkinlik olarak hafızalara kazındı. Ayrıca bu sergiyle çocukların hayallerinin resimlerde hayat bulması sağlanacak. Projenin amacı, her insanın hayali o insanın yaşamını ve özlemlerini, beklentilerini ve umut ettiği her şeyin beyaz kağıda kalem ile yansımasının vereceği heyecanı ortaya çıkarmak. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Işıl Barlan Konferans Salonu'nda sergilenmeye başlanan resimler, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel'in de katılımıyla sergi açılışı yapıldı ve çocukların çizmiş olduğu resimleri incelendi.

Çocukların hayalleri çok önemli

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel," Benim hayalim, her birey gibi sağlıklı olabilmek demiş ve elinden geldiği kadar bir akciğerleri resme dökmüş hayaller çok önemli. Hayallerini kaybetmeyen çocuklarla dolu bir Türkiye hayalimiz var. Bu nedenle bu etkinliği gerçekleştirdik, çok mutluyuz. Çocuklar da çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Özellikle pediatri için söyleyebilirim, yan dal açısından on iki tane yan dalıyla Türkiye'nin en kapsamlı ve en gelişmiş hastanesi her çeşit kanserden endokrin bozukluğa kadar böbrek hastalıklarından, kalp rahatsızlıklarına kadar. Alerjiden immünolojik bozukluklara kadar her çeşit hastamız mevcut" şeklinde konuştu.

Çocuklar hayallerini resmediyor

İletişim ve Tanıtım Birimi sorumlusu " Perihan Arslan, Berat'ta bizde tedavi gören çocuklarımızdan bir beyin ameliyatı geçirdi. Şimdi sağlıklı ve çok iyi, tedavisi devam ediyor. Berat, rahatsız olan arkadaşlarının da kendisi gibi ameliyat olup sağlıklı olup oyun oynamasını diliyor. Kendisi yaptığı resminde de oynayan çocukları resmederek oynamayan çocuklar için bir haksızlık olduğunu, iyileşip hepsinin oynaması gerektiğini anlatmaya çalışıyor" dedi.

Hayallerimi resimde anlatmak istedim

Tedavi gören hastalardan Berat çandır, "Çocuklar spor yapıyor, bunları az susturmuşlar yani burada bir şeye haksızlık olmuş gibi, onlar aslında her çocuk gibi oynamak zorunda. Normalde burada diğerleri oynarken, bunları susturmuşlar. Onların da konuşma hakkının oluğunu anlatmak istedim" dedi.

Son dakika haberleri | (İSTANBUL-Özel) Pendik'te çocukların hayalleri resimlerde hayat buldu
Son dakika haberleri | (İSTANBUL-Özel) Pendik'te çocukların hayalleri resimlerde hayat buldu
Son dakika haberleri | (İSTANBUL-Özel) Pendik'te çocukların hayalleri resimlerde hayat buldu
Son dakika haberleri | (İSTANBUL-Özel) Pendik'te çocukların hayalleri resimlerde hayat buldu

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi, Hastane, Pendik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | (İSTANBUL-Özel) Pendik'te çocukların hayalleri resimlerde hayat buldu - Son Dakika


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