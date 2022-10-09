Son dakika haberleri | İSTANBUL-PENDİK'TE FABRİKA YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İSTANBUL-PENDİK'TE FABRİKA YANGINI

09.10.2022 14:51

Gelen son dakika haberine göre PENDİK'TE FABRİKA YANGINIRojda ALTINTAŞ ' Feridun AÇIKGÖZ ' Murat KORKMAZ ? Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

İSTANBUL-PENDİK'TE FABRİKA YANGINI

Rojda ALTINTAŞ ' Feridun AÇIKGÖZ ' Murat KORKMAZ ? Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te bir kimya fabrikasında yangın çıktı. İçerisinde çeşitli kimyasal maddeler de bulunan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın saat 13.00 sıralarında Hamza Yerlikaya Caddesi'ndeki, 400 metrekarelik alanda bulunan kimya fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Fabrika çalışanı Serdar Çiftçi, "Ben geldiğimde yangın başlamıştı zaten. Fabrika çalışanıyım, içeride işçi yoktu. Tarım üzerine çalışıyoruz. Bizden kaynaklı değil" dedi.

Yangını evinden gördüğünü söyleyen Ahmet Demir, "Balkondan gördüm, dumanları gördüm ve buraya geldim"dedi.

Mahalle sakini Melih Bursa ise "Alevleri gördük ve itfaiye çağırdık. Patlayıcı olup olmadığını sordular. Bunlar asitle bir ayrışım yapıyorlar ama ne olduğunu tam bilmiyorum. Bugün çalışılmadığı için işçiler yoktu" dedi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İSTANBUL-PENDİK'TE FABRİKA YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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