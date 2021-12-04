Son dakika haber... İSTANBUL-PENDİK'TE OKUL ÖNLERİNDE POLİSTEN SIKI DENETİM - Son Dakika

PENDİK'te polis ekipleri okulların önünde denetim yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda iki adet bıçak çıkarken, sürücüye maksat dışı bıçak taşımaktan ceza kesildi.

Pendik'te polis ekipleri tarafından dün okul önlerinde denetim yapıldı. Pendik Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi. Denetim kapsamında Kurtköy Rasim Özdenören Anadolu Lisesi önünde uygulama noktası oluşturuldu. Noktada durdurulan araçlar ve sürücüler denetlendi. Araçlar didik didik aranarak herhangi bir suç unsuru olup olmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında aracından iki adet bıçak çıkan sürücüye, maksat dışı bıçak taşımaktan cezai işlem uygulandı.