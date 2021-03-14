Son dakika haberleri! İstanbul polisinin peşinde olduğu "Çift Teker" çetesi çökertildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! İstanbul polisinin peşinde olduğu "Çift Teker" çetesi çökertildi

14.03.2021 10:27
Son dakika haberleri! İstanbul polisinin peşinde olduğu

Son dakika haber... Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde artan motosiklet hırsızlığı olayları üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında organize bir hırsızlık çetesini çökertti.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde artan motosiklet hırsızlığı olayları üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında organize bir hırsızlık çetesini çökertti. Kendilerini "Çift Teker" olarak adlandıran ve 10 motosiklet çalan 3 çete üyesi yakalandı. Çetenin çaldığı motosikletleri ise başka suç çetelerine sattıkları ortaya çıktı.

İstanbul'da son dönemde motosiklet hırsızlığı olaylarının artması ve Kağıthane ile Şişli'de arka arkaya gerçekleşen olayların ardından çok sayıda şikayet gelmesi üzerine çalışma başlatıldı. Çalınan motosikletlerin suç olaylarında ve terör saldırılarında kullanılabileceği ihtimali üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla başlatılan soruşturmalar daha da genişletildi.

Emniyet müdüründen özel talimat

Bu çalışmalar kapsamında harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce motosikletlerin organize şekilde çalındığını belirledi. Çalışmaları daha da derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, organize bir şekilde çok sayıda motosiklet çalan şahısların "Çift Teker" isimli çete üyesi olduğunu tespit etti. Buradan yola çıkan Kağıthane polisi, gerçekleştirilen motosiklet hırsızlıklarının güvenlik kamera görüntülerini tek tek incelemeye başladı.

"Çift Teker" çetesi çökertildi

Yapılan incelemeler kapsamında çetenin son 3 ay içerisinde Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Şişli'de toplamda 10 motosiklet çaldıkları tespit edildi. Çete üyelerinin motosikletlerin yerlerini önceden belirledikleri, direksiyon kilitlerini kırarak ve iterek planlı bir şekilde çaldıkları belirlendi. Motosikletlerden 2'sini çalan şahsın Kağıthane-Piyalepaşa Tünelini kullanarak Şişli Feriköy semtine gittiği tespit edildi. Burada çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, siyah giyimli ve kilolu bir şahsın olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Sokakta kıskıvrak yakalanan Ahmet A. isimli şahsın görüntülerdeki kişiyle aynı olduğu ve yürüyüş şeklinin de benzer olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet A. emniyete götürüldü. Motosiklet hırsızlığı suçundan çok sayıda kaydı bulunan şahıs sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç makinesi çıktılar

Şahsın ifadeleri doğrultusunda çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, çok sayıda motosiklet çalan çete üyelerinden Mesut B.'nin çaldığı motosikleti tünel çıkışında kimliği belirsiz bir şahsa teslim ettiğini belirledi. Takibe devam eden polis, B.'yi Feriköy Bayır Sokak üzerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın 6 motosiklet hırsızlığı suçundan aranmasının olduğu öğrenildi. Çete üyelerinden sonuncusu olan Burhan Y. ise Sultangazi'de kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Burhan Y. ve Mesut B.'nin "Motosiklet hırsızlığı" suçlarından çok sayıda kaydı da olduğu öğrenildi.

Motosikletleri para karşılığında suç örgütlerine satmışlar

Emniyete götürülen çete üyelerinin çaldıkları motosikletleri para karşılığında suç örgütleri ve çetelere sattıkları iddia edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! İstanbul polisinin peşinde olduğu Çift Teker çetesi çökertildi
Son dakika haberleri! İstanbul polisinin peşinde olduğu Çift Teker çetesi çökertildi
Son dakika haberleri! İstanbul polisinin peşinde olduğu Çift Teker çetesi çökertildi
Son dakika haberleri! İstanbul polisinin peşinde olduğu Çift Teker çetesi çökertildi
Son dakika haberleri! İstanbul polisinin peşinde olduğu Çift Teker çetesi çökertildi
Son dakika haberleri! İstanbul polisinin peşinde olduğu Çift Teker çetesi çökertildi
Son dakika haberleri! İstanbul polisinin peşinde olduğu Çift Teker çetesi çökertildi

Motosiklet, Kağıthane, Hisarcık, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İstanbul polisinin peşinde olduğu 'Çift Teker' çetesi çökertildi - Son Dakika


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