Son dakika haberleri: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda zaman kazandıran hizmetler yolculardan ilgi görüyor - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin artan trafikte misafirlerine zaman kazandırmak için geliştirdiği uygulamalar yolcular tarafından ilgiyle kullanılıyor.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki havalimanlarında, aşılama oranlarının yükselmesi ve alınan salgın önlemleriyle yolcu sayıları hızla artıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da 7 ayda 11,8 milyon yolcu geçiş yaparken, yolcu sayısı da geçen yıla göre yüzde 34 arttı.

Artan yolcu sayısına bağlı havalimanında sağlıklı ve hızlı seyahat için yeni uygulamalar geliştirilmesi ve var olan uygulamaların iyileştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Havalimanı terminal içinde hem ana girişte hem de iç hat ve dış hat ikinci güvenlik noktalarında bulunan fast track hızlı geçiş noktaları, özellikle yoğun saatlerde yolculara önemli oranda zaman kazandırıyor. Yine terminal içindeki check-in cihazları sayesinde yolcular, sıraya girmeden uçuş işlemlerini çevrim içi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca terminaldeki self bagaj cihazları ile yolcular yine sıraya girmeden kendi bagajını uçağa kendileri veriyor.

İSG'ye ait web sitesi ve mobil aplikasyon da hem terminale gelmeden önce hem de terminal içinde yolculara zaman kazandıracak birçok yolcu dostu uygulama içeriyor. Özellikle terminal içinde uçağa hızlı bir şekilde gitmeyi sağlayan navigasyon uygulaması yolculardan yoğun ilgi görüyor. Uçuş durumunu takip etmek isteyen yolcular uçuşa kaydolarak uçağı kaçırma stresini yaşamıyor.

Dış hat pasaport kontrolü noktasında bulunan e-pasaport hizmeti sıra beklemeden, dijital bir şekilde pasaport kontrolünden hızlıca geçilmesine olanak sağlıyor. Bu arada İSG tarafından bu yıl başında hizmete sokulan e-ticaret platformu shop@saw (shopatsaw.com) üzerinden çevrim içi alışveriş yapma imkanına sahip olan yolcular, daha terminale gelmeden siparişlerini vererek zaman kazanıyor.