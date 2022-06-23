Son dakika haberleri! İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA

23.06.2022 13:51
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA

Gelen son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de kadının arkasından yanaşan hırsız, çantadaki cep telefonunu çalarak kaçtı.

ŞİŞLİ'de kadının arkasından yanaşan hırsız, çantadaki cep telefonunu çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde 5 Haziran'da caddede yürüyen P.B'nin arkasından yanaşan hırsız, el çabukluğu ile çantadaki cep telefonunu çalarak kaçtı. Telefonunun çalındığını fark eden kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen G.Ö'yü Şişli'de gözaltına aldı. 35 suç kaydı olduğu öğrenilen G.Ö işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine götürüldü. Telefonun çalınma anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen kadının arkasından gelen kişi, çantadaki cep telefonunu alarak uzaklaşıyor.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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