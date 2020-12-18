Son dakika haberleri... İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Son dakika haberleri... İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

18.12.2020 22:27
Son dakika haberleri... İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü, System.String[]

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin birçok cadde, sokak ve meydanı boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin birçok cadde, sokak ve meydanı boş kaldı.

Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlamayla İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama öncesi özellikle ana arterlerde, D-100 karayolu ve TEM de yaşanan trafik yoğunluğunun kısıtlamanın başlamasıyla azaldığı gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, 22.20 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.

Şehrin çeşitli noktalarında denetimler yapan polis ekipleri, kısıtlama kurallarını ihlal eden ve dışarıda bulunmak için izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Bazı bölgelerde havadan denetimler de gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nın en kalabalık ilçelerinden olan Kadıköy ve Üsküdar'da da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Beykoz'da paket servisi hizmeti veren işletmelere ait kuryelerin kullandığı motosikletlerin hareketliliği dikkati çekti. Bazı vatandaşlar benzin istasyonlarındaki alışveriş noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlama başladıktan sonra bazı otobüs duraklarında vatandaşların evlerine gidebilmek için beklemeye devam ettiği görülürken, kentte sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi.

Pazartesi, İstanbul, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, acil kullanım onayıyla ilgili asılsız iddialara yanıt verdi Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Meral hemşire, hayatını kaybetti Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı GS TV spikerleri Karagümrük'ün son dakikadaki golü sonrası yıkıldı Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü
İş insanı, alacak-verecek meselesi nedeniyle ortağına kurşun yağdırdı İş insanı, alacak-verecek meselesi nedeniyle ortağına kurşun yağdırdı         
22:22
TFF: Yayıncı kuruluş ödemelerin tamamını yerine getirmemiştir TFF: Yayıncı kuruluş ödemelerin tamamını yerine getirmemiştir         
21:55
Bodrum için tehlike çanları çalıyor! Bodrum için tehlike çanları çalıyor! "Yaz sezonunda susuz kalabilir" uyarısı         
21:46
Kısıtlamada okey oynayan 7 kafadarı sosyal medya paylaşımları ele verdi Kısıtlamada okey oynayan 7 kafadarı sosyal medya paylaşımları ele verdi         
21:37
Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu         
21:32
Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi         
20:43
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı         
19:23
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir         
16:22
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı         
07:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 22:37:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei