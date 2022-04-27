Son dakika haberi... Sultangazi'de kadın cinayeti sanığına müebbet hapis - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sultangazi'de kadın cinayeti sanığına müebbet hapis

27.04.2022 11:33
Son dakika haberi... Sultangazi'de kadın cinayeti sanığına müebbet hapis

Son dakika habere göre SULTANGAZİ'de ilişkisi olduğu Gülen Pamukçu'yu defalarca bıçaklayarak öldüren Ali Ulupınar, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SULTANGAZİ'de ilişkisi olduğu Gülen Pamukçu'yu defalarca bıçaklayarak öldüren Ali Ulupınar, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık son savunmasında "Öldürme kastım yoktu, kendimi korumak amacıyla hareket ettim, ben de yaralandım" dedi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Ulupınar getirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ali Ulupınar son savunmasında, pişman olduğunu, öldürme kastı olmadığını ileri sürerek "Ben de yaralandım. Kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Avukat Hatice Boz, Gülen Pamukçu'nun daha önce sanık hakkında koruma kararı aldığını hatırlatarak, dosyadaki delillere göre 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediğini belirtti. Duruşma sonrası kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Ulupınar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

"AĞABEY YETİŞ DİYE BAĞIRDI"

Sultançiftliği'nde 22 Temmuz 2019 tarihinde bıçaklanarak öldürülen Gülen Pamukçu, ilişkisi olduğu belirtilen Ali Ulupınar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Abisi Bayram Pamukçu, olay saatinde 'Ağabey yetiş' diye çığlık sesi duyduğunu, aşağıya indiğinde kapı açık vaziyette kardeşini yerde yatarken gördüğünü anlatmıştı. Sanık Ali Ulupınar cinayetten sonra karakola giderek teslim oldu. Bıçağın üstündeki kan lekelerinin Gülen Pamukçu'ya, kabzasındaki kan lekelerinin ise şüpheliye ait olduğu belirlenmişti.


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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sultangazi'de kadın cinayeti sanığına müebbet hapis - Son Dakika


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