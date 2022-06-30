Son dakika haberleri... İstanbul Tekirdağ sınırında korkutan yangın: 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İstanbul Tekirdağ sınırında korkutan yangın: 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü

30.06.2022 10:31
Son dakika haberleri... İstanbul Tekirdağ sınırında korkutan yangın: 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile İstanbul'un Silivri ilçesi sınırlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle 15 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğdayı küle çevirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile İstanbul'un Silivri ilçesi sınırlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle 15 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğdayı küle çevirdi. Yangın, İstanbul ve Tekirdağ itfaiyelerinin ortak çalışması sonucu daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Çorlu ilçesine bağlı Seymen kırsalı Ağırmeşe Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, civardaki tarlada biçim yapan biçerdöverci, henüz biçilmemiş buğday tarlasının yandığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İstanbul'dan çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın nedeniyle havaya yükselen duman bulutu, Silivri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinden de görüldü. Yöre çiftçilerinin de destek verdiği yangın, İstanbul İtfaiyesi, Çorlu ve Çerkezköy İtfaiye İstasyon ekipleri ile Çerkezköy Orman İtfaiyesi tarafından daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Çorlu Jandarma Komutanı olay yerinde

Olay yerine gelen Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk ve Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler, tarlası yanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Son dakika haberleri: Esenler'de korkutan çatı yangını kamerada Son dakika haberleri: Esenler'de korkutan çatı yangını kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İstanbul Tekirdağ sınırında korkutan yangın: 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İstanbul Tekirdağ sınırında korkutan yangın: 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü - Son Dakika
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