Son dakika haberleri | İstanbul Teknik Üniversitesinden Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İstanbul Teknik Üniversitesinden Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı

12.05.2022 14:33
Son dakika haberleri | İstanbul Teknik Üniversitesinden Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı

Son dakika haberine göre İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2002 mezunu olan Selçuk Bayraktar, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşide, geçmişten bugüne havacılık alanında yapılan çalışmaları ana hatlarıyla anlatan Bayraktar, Hezarfen Ahmet Çelebi, Osmanlı filosu ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından örnekler verdi.

Bayraktar, teknolojiyi erken yakalamanın önemini vurgulayarak, "Hayatımızdaki çoğu yenilik savunma sanayisinde doğup büyüyor, bunun ardından sivil sahaya geçiyor. İnsansız hava araçlarını da ilerleyen dönemlerde sivil sahada göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Geleceğin teknolojisi için firmalar yatırım yapıyor"

TB3 ve Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) devrim niteliğinde olduğunu dile getiren Bayraktar, "Geleceğin teknolojisi için firmalar bugünden çalışıyor ve yatırım yapıyor. Elimizdeki teknoloji on sene sonra belki bambaşka bir noktada olacak." diye konuştu.

Bayraktar, insansız hava aracı yapabilmek için hem ekosistemin hem de toplumsal paradigmanın değişmesi gerektiğini belirterek, bu sebeple Türkiye Teknoloji Takımı'nı (T3 Vakfı) kurduklarını ve geleceğin yüksek teknolojisini geliştirecek öğrenciler yetiştirmek amacıyla yola çıktıklarını dile getirdi.

Söyleşinin ardından gerçekleştirilen törende Bayraktar'a, yapmış olduğu üst düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünleriyle bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunduğu, Türk teknolojilerinin dışa açılması sonucu teknik ve ekonomik gücün uluslararası düzeyde etkinlik kazanmasına imkan sağladığı, mesleğindeki çalışmalarında üstün başarısını kanıtladığı için fahri doktora unvanı verildi.

Fahri doktora beratını İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun elinden alan Bayraktar, savunma sanayisindeki çalışmaları esnasında doktorasını tamamlayamamanın burukluğunu yaşarken, kendisine layık görülen bu fahri doktor unvanıyla teselli bulduğunu ifade etti.

Törenin ardından, İTÜ proje takımlarının ürettikleri çeşitli araçların sergilendiği fuaye alanında gezen Selçuk Bayraktar, kendisine yoğun ilgi gösteren öğrencilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

YORUMLAR
500
ABD, Bayraktar TB3 rakibi SİHA geliştiriyor! ABD, Bayraktar TB3 rakibi SİHA geliştiriyor! Eşiyle cinsel birliktelik yaşamadığını öne sürerek boşanma davası açtı: Mahkeme çifti boşadı Eşiyle cinsel birliktelik yaşamadığını öne sürerek boşanma davası açtı: Mahkeme çifti boşadı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Selçuk Bayraktar, Doktora, Baykar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İstanbul Teknik Üniversitesinden Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı - Son Dakika


Son Dakika
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 20:39:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İstanbul Teknik Üniversitesinden Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement