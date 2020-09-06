Son dakika haberleri: İstanbul'un 4 ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Bağcılar, Bahçelievler, Kartal ve Tuzla'da sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Bağcılar ilçesinde 488 gram eroin, 432 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet havalı tabanca, Bahçelievler'de 11.83 gram metamfetamin, 135 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, Kartal'da 117.5 gram bonzai ile 6 bin 480 TL para ve Tuzla ilçesinde 93.15 gram metamfetamin, 1 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ve 890 TL para ele geçirildi. Operasyondaa gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 5 şahıs ise adli makamlara sevk edildi. Diğer 3 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 1 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL