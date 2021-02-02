Son dakika haberleri! İstanbul'un pandemi hastanesi uydu görüntülerine yansıdı - Son Dakika

45 günde Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin yapım aşamaları uydu görüntülerine yansıdı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Hastanenin yapım aşamaları ise uzaydan görüntülendi. İlk fotoğrafta hiçbir çalışmanın olmadığı hatta uçakların pisti görülüyor. İkinci fotoğrafta ise hastanenin çatılarının yapıldığı ve kapladığı alanın ortaya çıktığı belli oluyor. Üçüncü fotoğrafta çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılmış hali görülürken, son fotoğrafta ise otoparkta onlarca aracın dizili olduğu belli oluyor.

Toplam 125 bin metrekare alana kurulan hastanenin 75 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Toplam bin 8 yatak kapasitesi olan hastanenin 432 yoğun bakım yatağı bulunuyor. İçinde 16 ameliyathane, 4 mr, 2 x-ray ve 4 tomografi odası bulunuyor. Ayrıca hastanenin 500 araçlık büyük bir otoparkı da bulunuyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)