Son dakika haberleri: İstanbul Valisi Yerlikaya'nın Sel Bölgesinde AKP İl Başkanıyla Açıklama Yapmasına CHP ve İyi Parti'den Tepki

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Esenyurt'ta selin meydana geldiği bölgede AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yle basın açıklaması yapmasına CHP ve İYİ Parti'den tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Tüm halkımıza sözümüz olsun ki CHP iktidarında valiler iktidarın değil devletin valisi olarak görev yapacaklar" dedi.

İstanbul'da önceki gün etkili olan yoğun yağış nedeniyle Esenyurt'ta bazı mahallelerde sel meydana gelmiş, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta selin vurduğu bölgelerde incelemede bulunmuş, bir basın açıklaması yapmıştı. Yerlikaya'nın basın açıklaması sırasında çekilen fotoğraflarda sağ tarafında AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de yer aldığı görüldü.

Yerlikaya'nın bölgede yaptığı incelemelerin ardından basın açıklamasını Kabaktepe'yle birlikte yapmasına CHP ve İYİ Parti'den tepki geldi. CHP ve İYİ Partililerin konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları şöyle:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: "Tüm Halkımıza sözümüz olsun ki CHP iktidarında valiler iktidarın değil devletin valisi, polisler ise birilerinin değil devletin polisi olarak görev yapacaklar. Bu saate kadar bekledim. Belki Ali Yerlikaya devletin valisi olmayı tercih eder ve bir açıklama yapar diye ancak nafile…Bu arada solunuza da küçük ortağın il başkanını alsaymışsınız kareyi tamamlamış olurdunuz. Geçtim diğer il başkanlarını ama ona ayıp etmişsiniz: )"

İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı: "AKP İl Başkanı, partisinin İBB'de iktidarda olduğu 25 yıldır yapılmayan su taşkını mücadelesine, Sn İstanbul Valisinin basın açıklamasında yer alarak katıldı"

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan: "Bu soruları artıralım isterseniz? Daha önce can kaybı olan İstanbul'da İBB Altyapı yatırımları sayesinde artık can kaybı yaşanmıyor, İl Başkanı olarak yetkin olmadığı halde valilik açıklamasında ne işin var? Ayakkabıların çok şık ve çamursuz? Cumhurbaşkanı Nerede ?

İBB CHP Grup Sözcüsü, Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı: "Devletimizin Valisine her zaman saygımız sonsuz ama bu fotoğraf nedir Allah aşkına. Sayın İstanbul Valimiz yanında AKP'nin İl Başkanıyla birlikte yoğun yağıştan etkilenen bölgede basın toplantısı düzenliyor. Şimdi bu görüntü kabul edilebilir mi?"

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama: "Bu fotoğrafı 20 yıldır yaşıyoruz!"