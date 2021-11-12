Üye Girişi
Son dakika haberleri... İSTANBUL VE AĞRI'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberleri... İSTANBUL VE AĞRI'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

12.11.2021 10:36

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL ve Ağrı'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL ve Ağrı'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyallerin ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan ve PKK/ KCK terör örgütüne maddi destek sağladıkları, örgüt mensuplarına milislik yaptıkları ve örgüt adına kırsal alanında faaliyet gösterdikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. İstanbul'da 6 ilçede 6 ayrı adres ile Ağrı'da 1 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyallerin ele geçirildiği öğrenildi.

Son dakika haberleri... İSTANBUL VE AĞRI'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Son dakika haberleri... İSTANBUL VE AĞRI'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Son dakika haberleri... İSTANBUL VE AĞRI'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Son dakika haberleri... İSTANBUL VE AĞRI'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

İstanbul, Ağrı, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İSTANBUL VE AĞRI'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler 11:41 Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı 11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı 11:24 TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu 10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti
Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı 10:00 İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
11:44 Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi
11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
11:40 Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler
11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı
11:23 TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı
11:09 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir
11:09 Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı
11:07 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:05 İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi
10:50 Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı
Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi         
11:44
Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
11:41
Yarım kalan evinin inşaatına devam etmek isteyen vatandaşa soğuk duş! Arsası elinden gitti Yarım kalan evinin inşaatına devam etmek isteyen vatandaşa soğuk duş! Arsası elinden gitti         
11:26
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak         
10:47
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı         
09:25
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 11:51:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İSTANBUL VE AĞRI'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement