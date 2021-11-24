Son dakika haberi: İstanbul ve Antalya'da nargile tütünü operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

İSTANBUL ve Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamındaki ara yakalamalarda, 17,6 ton nargile tütünü ile 66 bin dal dolu makaron ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, toplu halde kaçakçılık suçunu işlendiği gerekçesiyle 5 ayrı ara yakalama gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, 17,6 ton (17.652.750 gr) nargile tütünü, 66 bin 100 dal dolu makaron ele geçirilerek el konuldu. Takibi yapılan 13 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İstanbul'da 10 ve Antalya'da 6 olmak üzere toplam 16 adrese bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.