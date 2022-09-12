Yunanistan Sahil Güvenliği botları, 10 Eylül Cumartesi günü saat 13.27'de Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisine, Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda taciz ateşi açmıştı. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan botları bölgeyi terk etmiş, Anatolian gemisi Çanakkale Boğazı'nda Karanlık Liman bölgesine demirlemişti. İncelemelerinin ardından seyrine izin verilen gemi, bu sabah erken saatler Zeytinburnu Sahili'ne yakın bir alanda demirledi.Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisinin, 31 Mayıs 2010'da İsrail askerleri tarafından baskına uğrayan Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı. Gemi yetkilisi, baskından sonra icradan satıldığını, 2021 yılında Ro-Ro gemisine çevrildiğini ve şirketin de bu kişilerden satın aldığını belirtmişti.
Görüntü dökümü-----------------------Gemiden detay görüntüler
Deniz üzerindeki diğer gemiler
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... İSTANBUL-YUNANİSTAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN TACİZ ATEŞİ AÇTIĞI GEMİ ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NE DEMİRLEDİ - Son Dakika