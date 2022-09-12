Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal tehdit: Türkiye ile savaş olursa, onlar için felaket olacak bir cevap alırlar

Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... İSTANBUL-YUNANİSTAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN TACİZ ATEŞİ AÇTIĞI GEMİ ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NE DEMİRLEDİ - Son Dakika

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