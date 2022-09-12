Son dakika haberleri... İSTANBUL-YUNANİSTAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN TACİZ ATEŞİ AÇTIĞI GEMİ ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NE DEMİRLEDİ

Bir son dakika haberine göre YUNANİSTAN Sahil Güvenlik botu tarafından Bozcaada açıklarında, uluslararası sularda taciz ateşi açılan Komorlar Bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi Zeytinburnu Sahili'ne yakın bir alanda demir attı.

YUNANİSTAN Sahil Güvenlik botu tarafından Bozcaada açıklarında, uluslararası sularda taciz ateşi açılan Komorlar Bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi Zeytinburnu Sahili'ne yakın bir alanda demir attı. Yunanistan Sahil Güvenliği botları, 10 Eylül Cumartesi günü saat 13.27'de Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisine, Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda taciz ateşi açmıştı. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan botları bölgeyi terk etmiş, Anatolian gemisi Çanakkale Boğazı'nda Karanlık Liman bölgesine demirlemişti. İncelemelerinin ardından seyrine izin verilen gemi, bu sabah erken saatler Zeytinburnu Sahili'ne yakın bir alanda demirledi. Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisinin, 31 Mayıs 2010'da İsrail askerleri tarafından baskına uğrayan Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı. Gemi yetkilisi, baskından sonra icradan satıldığını, 2021 yılında Ro-Ro gemisine çevrildiğini ve şirketin de bu kişilerden satın aldığını belirtmişti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal tehdit: Türkiye ile savaş olursa, onlar için felaket olacak bir cevap alırlar

Yunanistan adacık krizinde yalan mı söyledi?

Çelik: '(Tunç Soyer'in sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir'