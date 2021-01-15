Son dakika haberleri: İstanbulsporlu futbolcu Duhan Aksu ameliyat edildi

Gelen son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da forma giyen Duhan Aksu'nun kalçasından operasyon geçirdiği ve en az 3 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da forma giyen Duhan Aksu'nun kalçasından operasyon geçirdiği ve en az 3 ay forma giyemeyeceği bildirildi. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kalça artroskopisi ameliyatı başarılı geçen sporcumuz 3-4 ay sahalardan uzak kalacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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