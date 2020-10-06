Son dakika haberleri! İşte Süper Lig'in tüm transferleri - Son Dakika

2020-2021 sezonu yaz transfer tescil dönemi dün akşam sona erdi ve Süper Lig'deki takımların kadroları da şekillendi.
Süper Lig'deki 21 takımın aldığı ve gönderdiği oyuncuların tamamı şu şekilde:
BAŞAKŞEHİR
GELENLER
Berkay Özcan - Hamburg
Ravil Tagir - Altınordu
Okechukwu Azubuike - Pyramids FC
Giuliano - Nasr
Hasan Ali Kaldırım- Fenerbahçe
Rafael - Lyon
Deniz Türüç - Fenerbahçe
Boli Bolingoli - Celtic
Nacer Chadli - Monaco
GİDENLER
Ange Belibi - Boluspor
Milos Jojic - Partizan
Alican Özfesli - Boluspor
Mustafa Kutay Peksen - Bayrampaşa
Mert Celik - Neftçi Bakü
Muharrem Öner - Erokspor
Muhammet Arslantaş - Boluspor
Gökhan İnler - Adana Demirspor
Abdulkadir Çelik - Somaspor
Yusuf Avcılar - 52 Orduspor FK
Salim Farsak - FC Shkupi
Eljero Elia - Utrecht
Miguel Vieira - Waasland Beveren
Joseph Attamah - Kayserispor
Furkan Soyalp - Gaziantep FK
Atabey Çiçek - KVC Westerlo
Aziz Behich - Kayserispor
Berkay Özcan - Hamburg
Robinho - Kulüpsüz
Gael Clichy - Kulüpsüz
Doğanay Kılıç - Kulüpsüz
TRABZONSPOR
GELENLER
Vitor Hugo - Palmeiras
Fousseni Diabate - Leicester
Flavio - EC Bahia
Anders Trondsen - Rosenborg
Muhammet Taha Tepe - Altınordu
Anil Başaran - Balıkesirspor
Marlon - Fluminense
Stiven Plaza - Real Valladolid
Benik Afobe - Stoke
Lewis Baker - Chelsea
Djaniny - Ahli
GİDENLER
Nemanja Andusic - Velez Mostar
Dogan Erdogan - Ç. Rizespor
Jose Sosa - Fenerbahçe
Filip Novak - Fenerbahçe
Alexander Sörloth - Crystal Palace
Guilherme - GD Alvarenga
Manuel da Costa - Kulüpsüz
Manoel - Cruzeiro
Badou Ndiaye - Stoke
FENERBAHÇE
GELENLER
Marcel Tisserand - Wolfsburg
Nazim Sangare - Antalyaspor
Dimitrios Pelkas - PAOK
Mauricio Lemos - Las Palmas
Ismail Yüksek - Gölcükspor
Filip Novak - Trabzonspor
Diego Perotti - Roma
Mert Hakan Yandaş - Sivasspor
Papiss Demba Cisse - Alanyaspor
Caner Erkin - Beşiktaş
Enner Valencia - Tigres UANL
Mame Thiam - Kasımpaşa
Jose Sosa - Trabzonspor
Gökhan Gönül - Beşiktaş
Sinan Gümüş - Genoa
Barış Sungur - Bucaspor 1928
Mbwana Samatta - Aston Villa
Kemal Ademi - FC Basel
GİDENLER
Vedat Muriqi - Lazio
Jailson - DL Pro
Allahyar Sayyadmanesh - Zorya Lugansk
Murat Sağlam - Ç. Rizespor
Barış Sungur - Muğlaspor
Oğuz Kağan Güçtekin - Konyaspor
Tolgay Arslan - Udinese
İsmail Yüksek - Balıkesirspor
Muhammed Gümüşkaya - Boluspor
Mevlüt Erdinç - Karagümrük
Alper Potuk - Ankaragücü
Erten Ersu - Konyaspor
Mauricio Isla - Flamengo
Hasan Ali Kaldırım - Başakşehir
Zanka - Kopenhag
Deniz Türüç - Başakşehir
Michael Frey - Waasl.-Beveren
Miha Zajc - Genoa
Mehmet Ekici - Kulüpsüz
Emre Belözoğlu - Kariyer sonu
Simon Falette - E. Frankfurt
BEŞİKTAŞ
GELENLER
Bernard Mensah - Kayserispor
Valentin Rosier - Sporting CP
Atakan Üner - Altınordu
Francisco Montero - Atletico
Gökhan Töre - Y. Malatyaspor
Josef de Souza - Al Ahli
Fabrice N'Sakala - Alanyaspor
Vincent Aboubakar - FC Porto
Welinton - Alanyaspor
Rachid Ghezzal - Leicester
Abdullah Aydın - Concarneau
GİDENLER
Caner Erkin - Fenerbahçe
Alpay Çelebi - Alanyaspor
Atamer Bilgin - Van Spor FK
İlkay İsler - Bayrampaşa
Halil Duman - Karaköprü Bld
Alpagut Özeren - Edirne Bld
Mertcan Açıkgöz - Eyüpspor
Oğuzhan Akgün - Altınordu
Enzo Roco - Karagümrük
Erdem Seçgin - İnegölspor
Abdullah Aydın - Altay SK
Kerem Kalafat - Giresunspor
Vctor Ruiz - Betis
Sedat Şahintürk - Adana Demirspor
Burak Yılmaz - LOSC Lille
Gökhan Gönül - Fenerbahçe
Emre Yıldız - 24 Erzincanspor
Ahmet Gülay - Alanyaspor
Fatih Aksoy - Alanyaspor
Pedro Rebocho - Guingamp
Mohamed Elneny - Arsenal
Abdoulay Diaby - Sporting CP
Kevin-Prince Boateng - Fiorentina
GALATASARAY
GELENLER
Oghenekaro Etebo - Stoke
Arda Turan - Barca
Emre Kılınç - Sivasspor
Fatih Öztürk - Kasımpaşa
Omar Elabdellaoui - Olimpiakos
Kerem Aktürkoğlu - 24 Erzincanspor
Oğulcan Çağlayan - Kulüpsüz
GİDENLER
Maicon - Al Nasr
Jimmy Durmaz - Karagümrük
Atalay Babacan - Adanaspor
Ahmet Çalık - Konyaspor
Berk Balaban - Ankaraspor
Adem Büyük - Y. Malatyaspor
Birhan Vatansever - Altınordu
Yuto Nagatomo - Marsilya
Mariano - Atletico MG
Yunus Akgün - Adana Demirspor
Selçuk İnan - Kariyer sonu
Jean Michael Seri - Fulham
Florin Andone - Brighton
Mario Lemina - Southampton
Henry Onyekuru - Monaco
ÇAYKUR RİZESPOR
GELENLER
Emir Dilaver - Dinamo Zagreb
Dusan Jovancic - Kızılyıldız
Yasin Pehlivan - Gençlerbirliği
Nadir Çiftci - Gençlerbirliği
Engin Bekdemir - Karagümrük
Kemal Rüzgar - Altınordu
Onur Bulut - Alanyaspor
Fabricio Baiano - Martimo
Loic Remy - LOSC Lille
Selim Ay - Konyaspor
Murat Sağlam - Fenerbahçe
Doğan Erdoğan - Trabzonspor
İsmail Köybaşı - Granada
Yassine Meriah - Olimpiakos
Fernando Andrade - FC Porto
Godfred Donsah - Bologna
Can Vural - Pazarspor
Konrad Michalak - Akhmat Grozny
Atakan Akkaynak - Willem II
GİDENLER
Burak Albayrak - Menemen Spor
Orhan Ovacıklı - Bandırmaspor
Amedej Vetrih - Gaziantep FK
Engin Bekdemir - Ankaraspor
Nadir Çiftci - Samsunspor
Yusuf Acer - Afjet Afyonspor
Mahsun Çapkan - Serik Belediye
Çınar Tarhan - Ergene Velimeşe
Can Vural - Pazarspor
Muhammet Çelik - Pazarspor
Eren Karadağ - Pazarspor
Sinan Yazıcı - Fatsa Belediye
Oguzhan Malcı - Mardin Fosfat
Atakan Akkaynak - Türkgücü Münch.
Berkay Sandıkçı - Kulüpsüz
Mohamed Abarhoun - Kulüpsüz
Yan Sasse - Coritiba FC
Atakan Akkaynak - Willem II
Oğuz Kağan Güçtekin - Fenerbahçe
Denys Garmash - Dynamo Kyiv
Ivanildo Fernandes - Sporting CP U23
Andriy Boryachuk - Shakhtar D.
SİVASSPOR
GELENLER
Robin Yalçın - Y. Malatyaspor
Kerem Atakan Kesgin - Göztepe
Jorge Félix - Piast Gliwice
Max Gradel - Toulouse
Fayçal Fajr - Getafe
Olarenwaju Kayode - Shakhtar D.
Casimir Ninga - SCO Angers
GİDENLER
Volkan Eğri - Sivas Belediye
Abdou Traore - Giresunspor
Özkan Yiğiter - Büyük Anadolu
Bünyamin Başar - Büyük Anadolu
Çağrı Karabey - Büyük Anadolu
Furkan Sağman - Sivas Belediye
Emre Kılınç - Galatasaray
Paul Papp - CS U Craiova
Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe
Cem Özdemir - Kulüpsüz
Fatih Aksoy - Beşiktaş
Fernando Andrade - FC Porto
Petar Skuletic - Montpellier
ALANYASPOR
GELENLER
Davidson - Vit. Guimaraes
Alpay Çelebi - Beşiktaş
Efkan Bekiroğlu - 1860 München
Ahmet Gülay - Beşiktaş
Fatih Aksoy - Beşiktaş
Adam Bareiro - Monterrey
Berkan Kutlu - FC Sion
Çagri Güney - Bursaspor
Khouma Babacar - Sassuolo
François Moubandje - Dinamo Zagreb
Ufuk Ceylan - Kulüpsüz
GİDENLER
Junior Fernandes - Ittihad Kalba
Emre Bekir - Serik Belediye
Veysel Ünal - Afjet Afyonspor
Hasan Emiroğlu - Kemerspor 2003
Hasan Can Yalçıntekin - Kemerspor 2003
Alper Tursun - Niğde Anadolu
Yusuf Karagöz - Edirne Bld
Reşo Akın - Tuzlaspor
Rauf Öktem - Karaköprü Bld
Papiss Demba Cisse - Fenerbahçe
Eray Birnican - Konyaspor
Onur Bulut - Ç. Rizespor
Hamza Özdemir - Kırklarelispor
Haydar Yılmaz - Tuzlaspor
Erdinç Mergen - Gümüşhanespor
Fabrice N'Sakala - Beşiktaş
Cenk Gönen - Denizlispor
Kaan Kanak - BB Erzurumspor
İsmail Ünal - Alanya Kestel
Lokman Gör - Altay SK
Sıddık Çelik - M.Yeşilyurt Bld
Isaac Sackey - Hatayspor
Murat Sevimler - Alanya Kestel
Welinton - Beşiktaş
Emircan Altıntaş - Adana Demirspor
Musa Çağıran - Konyaspor
Baiano - Kulüpsüz
Djalma - Kulüpsüz
YENİ MALATYASPOR
GELENLER
Benjamin Tetteh - Sparta Praha
Eray İşcan - Kayserispor
Adem Büyük - Galatasaray
Olcay Sahan - Denizlispor
Jetmir Topallı - KF Ballkani
Zeki Yavru - Denizlispor
Doğukan Emeksiz - Sarıyer
Murat Akça - Giresunspor
Kubilay Kanatsızkuş - Bursaspor
Karim Hafez - Wadi Degla
Wallace - Lazio
Guido Herrera - CA Talleres
Fernando Zuqui - Estudiantes
Christian Cueva - Santos FC
Ertac Özbir - Gençlerbirliği
Musa Bugrahan Kavaklı - Y. Malatya U19
Yakup Alkan - Çorum FK
Semih Kaya - Kulüpsüz
Jody Lukoki - Kulüpsüz
GİDENLER
Thievy Bifouma - SZ FC
Musa Buğrahan Kavaklı - Kahta 02 Spor
Ghaylen Chaaleli - Esperance
Yakup Alkan - Fethiyespor
Kubilay Yılmaz - Menemen Spor
Yiğithan Güveli - Altınordu
Gökhan Akkan - Ankaraspor
Muhammed Enes Salık - M.Yeşilyurt Bld
Fatih Gürden - Adıyaman 1954
Hüseyin Ekici - Adıyaman 1954
Buğra Cağıran - Samsunspor
Emre Selen - Adana Demirspor
Gökhan Töre - Beşiktaş
Murat Yıldırım - Gençlerbirliği
Nuri Fatih Aydin - Sakaryaspor
Ferhat Canlı - Karakoçan FK
Eren Tozlu - Giresunspor
Fabien Farnolle - BB Erzurumspor
Furkan Yiğit - Gölcükspor
Yakup Alkan - Çorum FK
Arturo Mina - BB Erzurumspor
Robin Yalçın - Sivasspor
Mitchell Donald - BB Erzurumspor
Sakıb Aytaç - Denizlispor
Sincere Seth - Kulüpsüz
Remi Walter - Kulüpsüz
Semih Beyaz - Kulüpsüz
Issiar Dia - Kulüpsüz
Vidar Örn Kjartansson - Rostov
Karim Hafez - Wadi Degla
KASIMPAŞA
GELENLER
Kevin Varga - Debrecen
Yasin Dülger - Boluspor
Ertuğrul Taşkıran - Konyaspor
Feyzi Yıldırım - Eskişehirspor
Ahmet Oğuz - Gençlerbirliği
Alan - St. Pölten
Julian Jeanvier - Brentford
Erdem Canpolat - Schalke 04 II
Florent Hadergjonaj - Huddersfield
Gilbert Koomson - Brann
Armin Hodzic - Fehérvr
GİDENLER
Olivier Veigneau - Le Mans FC
İlhan Depe - Kayserispor
Furkan Çetinkaya - Tarsus İY
Ricardo Quaresma - Vit. Guimaraes
Mame Thiam - Fenerbahçe
Fatih Öztürk - Galatasaray
Onur Ural - Sancaktepe FK
Tobias Heintz - Sarpsborg 08
Berk Çetin - Helmond Sport
Jorge Fernandes - FC Porto
Dieumerci Ndongala - KRC Genk
Zvonimir Sarlija - Slaven Belupo
Florent Hadergjonaj - Huddersfield
Yassine Meriah - Olimpiakos
KONYASPOR
GELENLER
İbrahim Sehiç - BB Erzurumspor
Erten Ersu - Fenerbahçe
Artem Kravets - Dynamo Kyiv
Oğuz Kağan Güçtekin - Fenerbahçe
Eray Birnican - Alanyaspor
Ahmet Çalık - Galatasaray
Samuel Eduok - Hajduk Split
Musa Çağıran - Alanyaspor
Sokol Cikalleshi - Akhisarspor
Adil Demirbağ - Adana Demirspor
GİDENLER
Savaş Polat - 1922 Konya
Mücahit Atalay - 1922 Konya
Veli Uğur Kara - Silivrispor
Ahmet Çolak - Sultanbeyli Bld
Vedat Bora - Tuzlaspor
Kaan Özdemir - Kahramanmaraş
Selim Ay - Ç. Rizespor
Seddar Karaman - 1922 Konya
Mücahit Can Akçay - Ankaragücü
Ertuğrul Taşkıran - Kasımpaşa
Ferhat Öztorun - Tuzlaspor
Jens Jönsson - Cdiz CF
Maksut Taşkıran - 1922 Konya
Ali Yaşar - İstanbulspor
Thuram - Tuzlaspor
Ali Turan - Kulüpsüz
Fallou Diagne - Kulüpsüz
Riad Baji - Udinese
KARAGÜMRÜK
GELENLER
Jimmy Durmaz - Galatasaray
Eric Lichaj - Hull
Lucas Biglia - Milan
Ervin Zukanovic - SPAL
Mevlüt Erdinç - Fenerbahçe
Aksel Aktaş - Kayserispor
Enzo Roco - Beşiktaş
Jure Balkovec - Hellas Verona
Yannis Salibur - Mallorca
Yavuz Ulaş Genç - BB Erzurum U19
Vato Arveladze - FC Locomotive
Badou Ndiaye - Stoke
Emiliano Viviano - Kulüpsüz
Aatif Chahechouhe - Kulüpsüz
GİDENLER
Innocent Emeghara - FC Winterthur
Engin Bekdemir - Ç. Rizespor
Yasin Çakaloğlu - Payasspor
Murat Hocaoğlu - Kahramanmaraş
Çagrı Ortakaya - Sakaryaspor
Barış Başdaş - Hannover
Gaber Dobrovoljc - Kulüpsüz
Yalçın Ayhan - Kariyer sonu
Bojan Saranov - Kulüpsüz
Barış Özbek - Kulüpsüz
Raheem Lawal - Kulüpsüz
Erdal Öztürk - Adana Demirspor
Bülent Cevahir - Y. Malatyaspor
Joseph Attamah - Başakşehir
GAZİANTEP FK
GELENLER
Cenk Şahin - Kayserispor
Çağlar Akbaba - Bursaspor
Alexandru Maxim - Mainz
Kevin Mirallas - Royal Antwerp
Amedej Vetrih - Ç. Rizespor
Furkan Soyalp - Başakşehir
Andre - Gremio
Zvonimir Kozulj - Kulüpsüz
Nouha Dicko - Kulüpsüz
GİDENLER
Hasan Yurtseven - Kozan Spor FK
Raman Chibsah - Bochum
Mahmut Bilir - Sarıyer
Kerim Avcı - Adana Demirspor
Muğdat Çelik - Kayserispor
Bahadır Çiloğlu - Serik Belediye
Yusuf Türk - Karacabey Bld
Mücahid Albayrak - BB Erzurumspor
Bartlomiej Pawlowski - Slask Wroclaw
Souleymane Diarra - Kulüpsüz
Seifedin Chabbi - Kulüpsüz
Olarenwaju Kayode - Shakhtar D.
Patrick Twumasi - Alavés
Furkan Soyalp - Başakşehir
Haydar Yılmaz - Alanyaspor
Alexandru Maxim - Mainz
ANKARAGÜCÜ
GELENLER
Zvonimir Sarlija - Slaven Belupo
Endri Cekici - NK Olimpija
Emre Güral - Türkgücü Münch.
Mücahit Can Akçay - Konyaspor
Alper Potuk - Fenerbahçe
Atakan Çankaya - Ankaraspor
Şahverdi Çetin - E. Frankfurt
Daniel Lukasik - Lechia Gdansk
Torgeir Börven - Rosenborg
Idriz Voca - FC Luzern
Abdullah Çelik - Mamak FK
Assane Dioussé - Saint-tienne
Jonathan Bolingi - Royal Antwerp
Joseph Paintsil - KRC Genk
Erdi Dikmen - A. Keçiörengücü
Luka Adzic - RSC Anderlecht
GİDENLER
Mehmet Sak - Hekimoğlu
İlhan Parlak - Kayserispor
Yiğit Kafkasyalı - Mamak FK
Alperen Kuyubaşı - Edirne Bld
Alperen Özşahin - Mamak FK
Burak Evren - Mamak FK
Abdullah Çelik - Mamak FK
Mahmut Altınkaya - Mamak FK
Sıtkı Ferdi İmdat - Altındağ Spor
Ahmet Sun - Etimesgut Bld
Alper Önal - Adıyaman 1954
Kaan Uykur - Altındağ Spor
Hasan Kaya - Nevşehir Bld
Fatih Tultak - Sakaryaspor
Suat Kaya - Tarsus İY
Dever Orgill - Antalyaspor
Gelmin Rivas - D.C. United
Ricardo Faty - Reggina
Aydın Karabulut - Kocaelispor
Mahmut Akan - Ankaraspor
Enes Kubat - Mamak FK
Ahmet Can Arık - 68 Aksaray Bld
Muhammed Yasir Karabay - Z. Kömürspor
Milos Stanojevic - Ankaraspor
Sedat Ağçay - Kulüpsüz
scar Scarione - Kulüpsüz
Nduka Ozokwo - Kulüpsüz
Daniel Lukasik - Lechia Gdansk
Gerson Rodrigues - Dynamo Kyiv
Konrad Michalak - Akhmat Grozny
KAYSERİSPOR
GELENLER
Denis Alibec - Astra Giurgiu
İlhan Depe - Kasımpaşa
İlhan Parlak - Ankaragücü
Aaron Lennon - Burnley
Manuel Fernandes - Krasnodar
Dimitrios Kolovetsios - Panathinaikos
Harrison Manzala - SCO Angers
Daniel Avramovski - Vardar
Muğdat Çelik - Gaziantep FK
Wilfried Kanga - SCO Angers
Joseph Attamah - Başakşehir
Yaw Ackah - Boavista
Aziz Behich - Başakşehir
GİDENLER
Bernard Mensah - Beşiktaş
Ben Rienstra - Fortuna Sittard
Cenk Şahin - Gaziantep FK
Artem Kravets - Dynamo Kyiv
Ziya Alkurt - Altay SK
Aksel Aktaş - Karagümrük
Furkan Polat - Kırşehir Bld
Eray İşcan - Y. Malatyaspor
Aymen Abdennour - Umm Salal SC
Taner Gümüş - Çengelköy
Anthony Uzodimma - Giresunspor
Mario Situm - Reggina
Mert Kula - A. Keçiörengücü
Brice Dja Djedje - Kulüpsüz
Hakan Arıkan - Kulüpsüz
Emirhan Civelek - Galatasaray
Alpay Çelebi - Beşiktaş
Muris Mesanovic - Mlad Boleslav
Emre Taşdemir - Galatasaray
Diego Angelo - Antalyaspor
ANTALYASPOR
GELENLER
Mert Yılmaz - FC Bayern II
Omar Imeri - Shkendija
Gökdeniz Bayrakdar - Kocaelispor
Sidney Sam - SCR Altach
Naldo - Espanyol
Doğukan Özkan - Beşiktaş U19
Nuri Şahin - W. Bremen
Dever Orgill - Ankaragücü
Ali Eren İyican - Ankaraspor
Serdar Gürler - SD Huesca
GİDENLER
Nazim Sangare - Fenerbahçe
Mustafa Acar - Isparta 32 Spor
Batuhan Berkay Fındık - Bodrumspor
Erman Vardar - Bodrumspor
Mustafa İnan - Kemerspor 2003
Yakup Mert Çakır - Bodrumspor
Mert Çölgecen - Kemerspor 2003
Talha Bulut - Kemerspor 2003
Kaan Mert Nasırcılar - Bodrumspor
Ali Erkin - Isparta 32 Spor
Mehmet Durgut - Isparta 32 Spor
Harun Alpsoy - Altay SK
Mikail Başar - Bodrumspor
Harun Kavaklıdere - Bodrumspor
Ondrej Celustka - Sparta Praha
Salih Dursun - Gençlerbirliği
Yekta Kurtuluş - Altay SK
Cengiz Demir - Bodrumspor
Sergen Yatağan - Bodrumspor
Cenk Şen - Bodrumspor
Gustavo Blanco Leschuk - Real Oviedo
Diego Angelo - Gençlerbirliği
Paul Mukairu - RSC Anderlecht
Charles - Kulüpsüz
Aly Cissokho - Kulüpsüz
Delvin N'Dinga - Kulüpsüz
Chico - Kulüpsüz
William Vainqueur - Kulüpsüz
Sinan Gümüş - Genoa
GÖZTEPE
GELENLER
İrfan Can Eğribayat - Adanaspor
Marko Mihojevic - PAOK Saloniki
Dzenan Burekovic - jpest FC
Cherif Ndiaye - HNK Gorica
Kerim Alıcı - Altınordu
Balzs Megyeri - Atromitos Athen
Kubilay Sönmez - Hatayspor
Burak Süleyman - Kocaelispor
Brown Ideye - Aris Selanik
Obinna Nwobodo - jpest FC
Guilherme - GD Alvarenga
GİDENLER
Kamil Wilczek - FC Kopenhag
Andre Castro - Braga
Wallace Reis - EC Vitria
Kerem Atakan Kesgin - Sivasspor
Gökay Eser - Serik Belediye
Celso Borges - Dep. La Corua
Göktuğ Bakırbaş - Ümraniyespor
Beto - Leixoes
Ege Özkayımoğlu - 1922 Konya
Kerim Alıcı - Boluspor
Samed Kaya - Adana Demirspor
Hakan Çinemre - Adanaspor
Deniz Kadah - Kulüpsüz
Cameron Jerome - Kulüpsüz
Serdar Gürler - SD Huesca
DENİZLİSPOR
GELENLER
Cenk Gönen - Alanyaspor
Fede Varela - CD Leganés
Mathieu Dossevi - Toulouse
ngelo Sagal - CF Pachuca
Marvin Bakalorz - Hannover
Costel Pantilimon - Not. Forest
Muris Mesanovic - Mlad Boleslav
Fabiano - Palmeiras
Neven Subotic - Union Berlin
Sakib Aytac - Y. Malatyaspor
Özer Özdemir - Kulüpsüz
GİDENLER
Asım Aksungur - Muğlaspor
Marc Kibong Mbamba - Ankaraspor
Olcay Şahan - Y. Malatyaspor
Murathan Sütçü - Kızılcabölük
Tolgahan Acar - Giresunspor
Zeki Yavru - Y. Malatyaspor
Emre Sağlık - Kızılcabölük
Kadir Kurt - Kızılcabölük
Ali Eren Yalçın - Denizlispor U19
Syam Ben Youssef - Kulüpsüz
HATAYSPOR
GELENLER
Burak Çamoğlu - Karlsruhe
Mame Diouf - Stoke
Aaron Boupendza - G. Bordeaux
Rben Ribeiro - Gil Vicente
Mehmet Küçükdurmuş - Alanya Kestel
Isaac Sackey - Alanyaspor
Munir - Mlaga CF
Yavuz Bugra Boyar - GMG Kastamonu
Ahmet Hakan Şahin - İnegölspor
Pablo Santos - Braga
Alexandros Katranis - Saint-tienne
Jean-Claude Billong - Benevento
Adama Traore - Monaco
Babajide David - FC Midtjylland
GİDENLER
Ömer Alıcı - Boluspor
Mahmut Emir - Şanlıurfaspor
Cengizhan Avcı - İskenderun FK
Mehmet Küçükdurmuş - Payasspor
Samed Karakoç - 24 Erzincanspor
Süleyman Çamlıca - Altındağ Spor
Semih Üstün - Isparta 32 Spor
Buğra Temel - İskenderun FK
Sadi Karaduman - Giresunspor
Caner Hüseyin Bağ - Giresunspor
Yasin Güreler - Tuzlaspor
Fadıl Kocaoğlu - İskenderun FK
Furkan Seker - Adanaspor
Kubilay Sönmez - Göztepe
Ahmet Hakan Şahin - İnegölspor
Hamza Gür - Boluspor
Taylan Özgün - Adıyaman 1954
Alican Özfesli - Başakşehir
Buğra Çağıran - Y. Malatyaspor
GENÇLERBİRLİĞİ
GELENLER
Dominik Furman - Wisla Plock
Murat Yıldırım - Y. Malatyaspor
Mustafa Çeçenoğlu - Menemen Spor
Mattias Johansson - Panathinaikos
Salih Dursun - Antalyaspor
Ataberk Gök - Ankara TKİ
Diego Angelo - Antalyaspor
Piris da Motta - Flamengo
GİDENLER
Nadir Çiftçi - Ç. Rizespor
Mehmetcan Yıldırım - Hacettepe
Ataberk Gök - Hacettepe
Rahmi Can Karadaş - Ankara Demir
Ömer Alper Tatlısu - Hacettepe
Recep Yurdakul - Hacettepe
Yağız Suat Bolat - Hacettepe
Furkan Temir - Hacettepe
Muhammed Barutçu - Hacettepe
Muhammet Selim Okur - Hacettepe
Metehan Mert - Hacettepe
Ali Eren Karadağ - Hacettepe
Hüseyin Eren Bektaş - Hacettepe
Numan Soysal - Hacettepe
Ali Eren Daşdemir - Alanya Kestel
Batuhan Özdemir - Nevşehir Bld
Ahmet Oğuz - Kasımpaşa
Yasin Pehlivan - Ç. Rizespor
Mike van Beijnen - Fortuna Sittard
Mats Seuntjens - Fortuna Sittard
Emre Gündoğdu - A. Keçiörengücü
İlksen Kuttekin - Fethiyespor
Kemal Emirhan Aydın - Hacettepe
Mehmet Can Güngör - Hacettepe
Cayan Poshoroğlu - Hacettepe
Erdem Özgenç - Tuzlaspor
Emre Bakır - Nevşehir Bld
Burak Çapkınoğlu - Adanaspor
Ertaç Özbir - Y. Malatyaspor
Sadio Diallo - Kulüpsüz
Furkan Korkut - Kulüpsüz
Serdarcan Eralp - Kulüpsüz
Stephane Sessegnon - Kulüpsüz
Flavio - Feirense
Fabrcio Baiano - Martimo
BB ERZURUMSPOR
GELENLER
Arvydas Novikovas - Legia Warszawa
Mitchell Donald - Y. Malatyaspor
Armando Sadiku - Levante
Fabien Farnolle - Y. Malatyaspor
Adolphe Teikeu - FC Sochaux
Petrus Boumal - Ural
Kaan Kanak - Alanyaspor
Arturo Mina - Y. Malatyaspor
Muhammed Gönülaçar - Ümraniyespor
Mücahid Albayrak - Gaziantep FK
Ricardo Gomes - Sharjah FC
Cengizhan Bayrak - BB Erzurum U19
Muhammed Furkan Özhan - BB Erzurum U19
Leo Schwechlen - Kulüpsüz
GİDENLER
Osman Şahin - Ofspor
Mahamadou Ba - Bandırmaspor
Aykut Demir - Boluspor
Muhammed Furkan Özhan - Ağrı 1970 Spor
Emin Polat - Ağrı 1970 Spor
Cengizhan Bayrak - Ağrı 1970 Spor
Alperen Bektaş - 1877 Alemdağ
Tunay Deniz - K. Offenbach
Sefa Akgün - 24 Erzincanspor
Ibrahim Sehic - Konyaspor
Jasmin Scuk - Altay SK
Yusuf Gültekin - Ümraniyespor
Batuhan Artarslan - Ümraniyespor
Mickael Pote - Bandırmaspor
Muhammed Gönülaçar - Kocaelispor
Cem Barlık - Kulüpsüz
Merthan Acil - Kariyer sonu
Mücahid Albayrak - Gaziantep FK
Hasan Ayaroğlu - Alanyaspor
Yusuf Acer - Ç. Rizespor
(Bozhan Memiş/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:42 - Kaynak: İHA
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