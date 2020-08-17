Son dakika haberleri... "İstihdam garantili" lisenin öğrencileri salgın sürecinde okullara sıra ve masa üretti - Son Dakika

Son dakika haberleri... "İstihdam garantili" lisenin öğrencileri salgın sürecinde okullara sıra ve masa üretti

Son dakika haberi... Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tematik lisenin öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 40 bin okul sırası ve masa imal ederek eğitime katkıda bulundu.

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tematik lisenin öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 40 bin okul sırası ve masa imal ederek eğitime katkıda bulundu.

İlçede 2017 yılında kurulan Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim çalışmaları salgın sürecinde de devam etti.

Uzaktan eğitime geçilen mart ayından itibaren okulda üretilen sıra ve masalar Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilerek hem eğitime katkı sağlandı hem de öğrenciler döner sermayeden aldıkları ödemelerle harçlıklarını çıkardı.

İlk mezunlarını gelecek yıl verecek lisede 38'i kız 400 öğrenci eğitim alıyor. Öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra okul idaresinin anlaştığı mobilya firmalarında istihdam edilecek.

Okul müdürü Şenol Yoğurtcu, AA muhabirine, mobilya sektörüne yönelik açılan lisedeki 98 öğrencinin, protokol imzaladıkları 52 firmada aylık 100 lira eğitim bursuyla staj gördüğünü söyledi.

Döner sermaye kapsamında ahşap oyuncak üretimine de başladıklarını belirten Yoğurtcu, "Türkiye genelinde bu alanda seçilen 4 proje okuldan biriyiz. Kendimize ait 4 ahşap oyuncak için patentlerimiz var. Bu patentlerle birçok firmaya üretim yapıyoruz. Türkiye genelinde yine birçok firmaya fason üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz oyuncaklar, 4 firma tarafından yurt dışına ihraç ediliyor." dedi.

Yoğurtcu, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyacı olan donatım malzemelerini imal ettiklerini anlattı.

Ders Aletleri Yapım Merkezine araç ve gereç ürettiklerini aktaran Yoğurtcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"40 bin sıra üst tablası ve 40 bin tekli sıra üst tablası, 3 bin öğrenci ve öğretmen dolabı ürettik. Bunları, Bakanlığımızın okullarına gönderiyoruz. Yıllık 90 öğrenci kapasitemiz var. Bu yıl yerleştirme sonuçlarımızda kontenjanımız tamamen doldu. İnegöl'de çok ciddi talep var. Önümüzdeki dönemde 30 kontenjan daha ilave ederek 120'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Öğrencimiz mezun olunca işleri hazır. Anlaştığımız 52 firmadan her biri, 4 öğrenciye iş garantisi veriyor."

"Hedefleri olduğu için eğitim ve üretim süreçlerinde sıkıntı çekmiyoruz"

Mart ayında uzaktan eğitime geçilince gerekli izinleri alıp 20 öğrenciyle çalışmaya başladıklarını dile getiren Yoğurtcu, her bir öğrenciye ayda yaklaşık 2 bin 400 lira ödendiğini bildirdi.

Ödemelerin, öğrencilerin üretime katıldıkları saat ve yaptıkları işe göre yapıldığına değinen Yoğurtcu, "Döner sermayedeki amacımız, kazanç elde ettirmek değil işi öğrenerek, severek yapmaları." ifadesini kullandı.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğretmeni Erhan Deniz ise okula yerleştirilen öğrencilerin, kendi istekleriyle meslek öğrenmek amacıyla geldiğini belirtti.

Öncelikle mesleki bilgileri, çalışma güvenlik kurallarını öğrettiklerini, ardından mobilyanın nasıl yapıldığını ve aşamalarını anlattıklarını ifade eden Deniz, "Bir meslek lisesine sıfırdan gelen öğrenci, mesleğinin gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olsun ve teknolojinin gerektirdiği tüm makineleri kullanabilsin; biz bunu çekirdekten öğretiyoruz. Kız veya erkek olması fark etmiyor. İç mimar, dekorasyoncu ya da tasarımcı olmak istiyorlar. Hedefleri olduğu için eğitim ve üretim süreçlerinde sıkıntı çekmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İş arayan değil, aranan eleman olmak için bu liseyi tercih ettim"

Okulun son sınıf öğrencilerinden Fatma Alpdoğan, iş arayan değil, aranan eleman olmak için bu liseyi tercih ettiğini vurguladı.

Çocuklar için güvenli oyuncaklar üretmekle işe koyulduklarını dile getiren Alpdoğan, "Bunu eğitim olarak düşündük, eğitim alırken üstüne para almaya başladık. Daha sonra farklı alanlara yükseldik. Okul materyalleri de yapmaya başladık. Hedefim iyi bir üniversiteye gitmek. İç mimarlık düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı sınıftan Mehmet Çakıralp de iyi bir mobilyacı olmayı amaçladığı için bu liseye geldiğini aktardı.

Dolap üretiminde görevli olduğu bilgisini veren Çakıralp, "Delik açma, kenar bantlama, boya gibi her işi yapıyoruz. Pandemi süresince arkadaşlarla beraber iş yapıp para kazanıyoruz. Hedefim üniversite okumak. Tasarımcı olmak istiyorum. Eğer olmazsa iyi bir firma kurarak bu işi yapmak istiyorum. Mobilya tutkusu olan varsa bu okulu tavsiye ediyorum. Bu okula gelerek işi öğrenebilir ve kendi firmalarını açabilirler." diye konuştu.

Son dakika haberleri... İstihdam garantili lisenin öğrencileri salgın sürecinde okullara sıra ve masa üretti

Murat Erat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 13:10

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'İstihdam garantili' lisenin öğrencileri salgın sürecinde okullara sıra ve masa üretti - Son Dakika
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