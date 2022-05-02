Son dakika haberleri... İstiklal Caddesi'nde "terör örgütü propagandası yapan" şüphelilere gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İstiklal Caddesi'nde "terör örgütü propagandası yapan" şüphelilere gözaltı

02.05.2022 23:07
Son dakika haberleri... İstiklal Caddesi'nde "terör örgütü propagandası yapan" şüphelilere gözaltı

Son dakika haberler... Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde "terör örgütü propagandası yapıldığı" ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geçti.

Dağ kadrosunda öldürülen bir teröriste yazılmış olan "Beritan" adlı şarkıyı söyleyen ve sloganlar atan 16 kişi olay yerinde gözaltına alındı.

Şüpheliler haklarında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan işlem yapıldı.

Zanlıların daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İstiklal Caddesi'nde 'terör örgütü propagandası yapan' şüphelilere gözaltı - Son Dakika


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