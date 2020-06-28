Son dakika haberleri... İSTİKLAL CADDESİ VE MAÇKA PARKI'NDA YOĞUNLUK - Son Dakika

Son dakika haberleri... İSTİKLAL CADDESİ VE MAÇKA PARKI'NDA YOĞUNLUK
Gelen son dakika haberlerine göre İSTİKLAL CADDESİ VE MAÇKA PARKI'NDA YOĞUNLUK Üniversiteye giriş sınavının ilk oturumun yapılması sonrasında 18.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı.
İSTİKLAL CADDESİ VE MAÇKA PARKI'NDA YOĞUNLUK
Üniversiteye giriş sınavının ilk oturumun yapılması sonrasında 18.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Şişli'deki Maçka Parkı'nda yoğun kalabalık oluştu.
İstanbul'da üniversitelere giriş sınavının ilk oturumunun yapılması sonrasında 18.00'de sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde akşam ve gece saatlerinde yoğunluk oluştu. Caddenin eski günlerini aratmayan yoğunluktaki kalabalıktaki vatandaşların bir kısmı maske takarken bir kısmı ise maskeyi çenesinin altından taktı. Caddede maske takmayan çok sayıda vatandaşın olduğu da görüldü.
MAÇKA PARKI'NDA YOĞUNLUK
Vatandaş yoğunluğunun yaşandığı yerlerden birisi de Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı oldu. Akşam ve gece saatlerinde yoğun olduğu gözlenen Maçka Parkı'nda vatandaşlar arkadaşları ve aileleriyle yürüyüş yaptı ve sohbet etti. Yürüyüş yapanların maske taktığı Maçka Parkı'nda çimlerin üzerinde oturanların ise maske takmadığı görüldü.
'ÇEVREMDE VİRÜSÜ BULAŞTIRACAĞIM KİMSE YOK"
İstiklal Caddesinde maskesiz gezen Çağdaş Çıkar, 'Açıkçası benim ailem burada değil Hatay'da çevremde bulaştırabileceğim kimse yok. Bana bulaşırsa şayet çok korkmuyorum. Ben birine bulaştırmaktan korkuyorum" dedi. Selcan Eraslan ise, 'Her zaman çevremizdekileri uyarıyoruz maske takın diye ama takmadıktan sonra da bizim yapacak bir şeyimiz yok bu bizi tehlikeye sokuyor" diye konuştu. Gökhan Korkmaz, ise, 'Gerekli tedbirlerimizi aldıktan sonra pek bir şey olacağını sanmıyorum. Tabi etrafımızda da tedbirlere uymayan çok insan var. Su içtiğim için maske takmadım evet bu kalabalıkta maskesiz gezmek tehlikeli" dedi.
- Rk
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 02:06 Kaynak: DHA
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