Son dakika haberi | İstiklal kahramanı şehit Geredeoğlu Musa için beldesinde anıt mezar yaptırılacak - Son Dakika

Son dakika haberi | İstiklal kahramanı şehit Geredeoğlu Musa için beldesinde anıt mezar yaptırılacak

16.01.2021 12:33

Son dakika habere göre Kırşehir'in Kaman ilçesinde 1921 yılında çetelere karşı yürütülen askeri mücadelede şehit düşen ve 100 yıl sonra madalyası yakınlarına verilen Geredeoğlu Musa'nın anısı anıt mezarda yaşatılacak.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 1921 yılında çetelere karşı yürütülen askeri mücadelede şehit düşen ve 100 yıl sonra madalyası yakınlarına verilen Geredeoğlu Musa'nın anısı anıt mezarda yaşatılacak.

Çocuğu olmayan şehidin yeğeni Evren Geredeoğlu, 100 yıl sonra adına İstiklal Madalyası ve Beratı düzenlenen amcasının anısının yaşatılması için Kırşehir Valiliği ve Özbağ Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurumlarla temasa geçti.

Bu girişimler sonucu Özbağ Belediyesi Geredeoğlu Musa'nın doğduğu yer olan Kırşehir'in Özbağ beldesindeki Karşıyaka Mezarlığında sembolik mezarının bulunduğu yere anıt mezar yapılmasını kararlaştırdı.

Belediye, Örcün Mahallesi'ndeki doğduğu sokağın adını da "Milli Kahraman Geredeoğlu Musa Sokağı" olarak değiştirdi.

Kırşehir Valiliğinin ilgili bakanlıklarla koordinasyonu sonucunda Özbağ beldesindeki bir ilkokula "Şehit Musa Geredeoğlu İlkokulu", Ankara-Kayseri kara yolundaki viyadüğe "İstiklal Şehidi Geredeoğlu Musa Viyadüğü" adı verilerek vefa örneği sergilendi.

Evren Geredeoğlu, AA muhabirine, Kurtuluş Savaşı şehitlerinden amcasının adının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için kurumların gösterdiği duyarlılıktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Amcasının 100. ölüm yıl dönümünün ocak ayında olduğunu vurgulayan Geredeoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tarihe yetişsin diye yaklaşık 3 yıl mücadele verdim. Bu konuda bize katkılarını esirgemeyen başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Artık şehidimizin bir mezarı var. Adı, sokakta, okulda, viyadükte yaşatılıyor."

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da şehadetinin 100. yılında Geredeoğlu Musa'nın adının yaşatılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Yeğenlerinin gayretleri ve devletin vefasıyla şehidin adının farklı yerlere verildiğini dile getiren Kılıçaslan, "100 yıl sonra şehidimize madalyası ve beratının verilmesi, adının yaşatılması, biz şehit aileleri adına mutluluk verici. Şehidimizi unutmadıklarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Valimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İstiklal Madalyası ve Beratı verilmişti

İstiklal şehidinin yeğenleri Mehmet Ali Memiş ve Evren Geredeoğlu, Osmanlı Devleti döneminde Gazze ve Süveyş Kanalı'nda askerliğini yaparken İngilizlere esir düşen, Kurtuluş Savaşı'nda 7 ay gönüllü askerlik yapan ve çetelere karşı mücadele ederken şehit olan amcalarının mezar yerinin tespiti için Milli Savunma Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmuştu.

Bakanlıktan gönderilen cevapta, Geredeoğlu Musa'ya ait bir mezar yeri bulunamadığı ifade edilerek, Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstiklal Madalyası ve Beratı verilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmiş, madalya ve beratı yeğeni Mehmet Ali Memiş teslim almıştı.

Son dakika haberi | İstiklal kahramanı şehit Geredeoğlu Musa için beldesinde anıt mezar yaptırılacak
Son dakika haberi | İstiklal kahramanı şehit Geredeoğlu Musa için beldesinde anıt mezar yaptırılacak
Son dakika haberi | İstiklal kahramanı şehit Geredeoğlu Musa için beldesinde anıt mezar yaptırılacak
Son dakika haberi | İstiklal kahramanı şehit Geredeoğlu Musa için beldesinde anıt mezar yaptırılacak

Kırşehir, Özbağ, Evren, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İstiklal kahramanı şehit Geredeoğlu Musa için beldesinde anıt mezar yaptırılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak Bir kızı iki erkekle nişanlamışlardı! Dolandırılan genç kurulan tezgahı anlattı: 45 bin lirayı alıp irtibatı kestiler Yeni yılla birlikte normalleşme adımları atmaya başladılar! İşte bankaların güncel mesai saatleri Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu: 50 ilde, 220 gözaltı Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek Gülben Ergen Süleyman Soylu'yu ziyaret etti
Araç sahipleri dikkat! MTV'de yapılandırma başvurusu için son gün 1 Şubat Araç sahipleri dikkat! MTV'de yapılandırma başvurusu için son gün 1 Şubat         
12:29
Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı         
11:45
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile İBB Sözcüsü Ongun Twitter'da atıştı Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile İBB Sözcüsü Ongun Twitter'da atıştı         
11:15
MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım         
11:12
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor         
10:14
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu         
02:36
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı         
18:31
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 12:47:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | İstiklal kahramanı şehit Geredeoğlu Musa için beldesinde anıt mezar yaptırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei