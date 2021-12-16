Son dakika... "İstilacılar" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı - Son Dakika

Son dönemde Akdeniz kıyılarında yayılım gösteren aslan ve balon balıklarının yerel türlere ve ekosisteme olan etkisini gözler önüne seren "İstilacılar" belgeselinin özel gösterimi yapıldı.

Sponsorların desteğiyle çekimleri gerçekleşen belgesel, Türkiye'de istilacı türlerle ilgili ilk belgesel olma özelliği taşıyor.

"İstilacılar" belgeselinin özel gösterimine katılan belgeselin yönetmeni biyolog Mert Gökalp, aslan balıklarının hızla yayılım gösterdiğini ve tüm Akdeniz kıyılarını kapladığını belirterek, "Belgesel ile bir yandan aslan balığı, balon balığı gibi diğer istilacı türleri tanıyarak, burada olmalarının nedenlerini ortaya koyup, sularımızda yarattıkları tahribatın boyutlarını inceleyerek çeşitli çözüm yollarını bulmaya çalıştık. Çok yakında filmimiz festival yolculuğuna başlayacak." dedi.

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu da belgeselin sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, belgeselde son dönemde Türkiye'deki denizlerde yayılımları oldukça artan istilacı türler konusunda bilgi verildiğini söyledi.

Belgeselin, iklim değişikliği, denizlerin ısınması gibi mevcut sorunlara çözüm yolları sunması açısından da önemli bir bilimsel çalışma olduğunu dile getiren Çapanoğlu, "Akvarist ekibimizle belgesel çekimlerine 24 saat süren dalışlar gerçekleştirerek destek verdik. Aslan balığının hareketlerini kayıt altına aldık. Edindiğimiz bu verilerden yakın zamanda bir makale yayınlamayı da hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Akdeniz havzasının su altı ve üstünden ekolojik resminin çizildiği belgeselde, aslan ve balon balıklarının Türkiye kıyılarındaki durdurulamaz yayılımı, yerel türlere ve ekosisteme olan etkisi, bu balıkları inceleyen 5 bilim insanının gözünden anlatılıyor.