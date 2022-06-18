Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Esenyurt 'ta 27 Ağustos 2018'de işe gitmek için evden çıkan 17 yıllık eşi Ergül İsenç ve kayıvalidesi Ayşe Öksüzömer'i bıçaklayıp, tüfekle ateş ederek ağır yaralayan tutuklu sanık Hüseyin İsenç hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 20 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Esenyurt, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstinaf eşi ve kayınvalidesini öldürmeye çalışan sanığın cezasını bozdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.