Son dakika... İSTİNAF MAHKEMESİ "UBER" KARARINI VERDİ - Son Dakika

Son dakika... İSTİNAF MAHKEMESİ "UBER" KARARINI VERDİ

24.12.2020 11:51
Son dakika... İSTİNAF MAHKEMESİ

Son dakika haberlerine göre İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin UBER'in faaliyetlerinin durdurulmasına ve internet sitesine erişimin engellenmesine ilişkin kararını kaldırarak yeni karar oluşturdu.

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin UBER'in faaliyetlerinin durdurulmasına ve internet sitesine erişimin engellenmesine ilişkin kararını kaldırarak yeni karar oluşturdu. İstinaf Mahmekemesi, UBER'in XL araçlarla faaliyetlerinin kaldırılmasına ilişkin yerel mahkeme ile aynı kararı oluştururken, UBER'in internet aplikasyonuna ilişkin erişim engelini kaldırdı. İstinaf, UBER'in internet sitesi üzerinden sarı taksiler ile hizmet verebileceğine hükmetti.

MAHKEME TARAFLARIN YAPTIĞI BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI

İstinaf Mahkemesi, UBER'in faaliyetlerinin ve internet sitesine erişimin engellenmesine ilişkin olarak yerel mahkeme tarafından verilen karara ilişkin olarak tarafların yaptığı başvuruyu sonuçlandırdı. Tarafların itirazı üzerine dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde dosya üzerinden verdiği karar ile İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararını kaldırarak, yeni karar oluşturdu.

İSTİNAF MAHKEMESİ UBER'İN XL ARAÇLARLA VERDİĞİ HİZMETİ DURDURDU13. Hukuk Dairesi, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin UBER'in XL araçlar ile verdiği hizmetin haksız rekabet oluşturduğu görüşüne katıldı. Daire, "Davalılar tarafından www.uber.com.tr internet sitesi, mobil internet sitesi ve UBER isimli mobil uygulama üzerinden UBER XL isimli hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğunun tespiti ile davalılar tarafından gerçekleştirilen söz konusu haksız rekabet eylemlerinin  menine(yasaklanmasına)" hükmetti.

UBER APLİKASYONU ÜZERİNDEN SARI TAKSİ HİZMETİ VEREBİLECEK13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin UBER'in, uber taksi uygulamasının haksız rekabet oluşturduğu yönündeki kararını da kaldırdı. Yerel mahkemenin kararında sadece XL araçlar üzerinde değerlendirmede bulunduğunu gerekçe gösteren 13. Hukuk Dairesi, UBER XL ile ubertaksi arasında bir ayrım yapılması gerektiğini, UBER'in ubertaksi uygulaması üzerinden sarı taksiler ile hizmet verebileceğine hükmetti.

TARAFLAR İSTERSE KARARI YARGITAY'A TAŞIYABİLECEK

13. Hukuk Dairesi, karar tutanağına, bu kararının taraflar tarafından Yargıtay'a taşınabileceğini yazdı.


- İstanbul

İstinaf Mahkemesi, İstanbul, Hukuk, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İSTİNAF MAHKEMESİ 'UBER' KARARINI VERDİ - Son Dakika


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