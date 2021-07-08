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Son dakika haberleri! İstinaf mahkemesinden boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri! İstinaf mahkemesinden boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası

08.07.2021 18:02
Son dakika haberleri! İstinaf mahkemesinden boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayarak bacağının kesilmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayarak bacağının kesilmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.Y, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki Arzu Y. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık H.Y, yaşanan olaylardan pişman olduğunu söyledi.

Boşanma aşamasındaki eşinin çocukların velayetini istediğini, aralarında tartışma çıktığını belirten H.Y, "Onları görmemek için boşanma aşamasında avukat tuttum, sürekli beni rahatsız ediyorlardı. Çok pişmanım, keşke bu duruma gelmesiydik." ifadesini kullandı.

Arzu Y. ise eşinin kapısına sadece iki kez gittiğini, son gittiğinde olayın yaşandığını aktardı.

Eve gittiğinde eşinin kapıyı açar açmaz ateş ettiğini anlatan Arzu Y, "Sadece 'Kim o' dedi. Ben de 'Benim' diye cevap verince herhangi bir şey söylemeden direkt benim ayağıma sıktı. İçeri girdi ve tekrar dışarıya çıkıp üzerimize ateş açtı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "eşi kasten öldürmeye teşebbüs"ten cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış olsa da eylemin bir bütün halinde "eşe karşı silahlı yaralama" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Heyet, "suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği zaman ve yer, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, failin kastının ağırlığı, birden fazla nitelikli halin birleşmiş olması" hususlarını da gözeterek sanığa 2 yıl 8 yıl hapis cezası verdi.

Eylemin silahla ve eşe karşı işlenmiş olması nedeniyle verilen ceza önce 4 yıla, "sanığın eylemi neticesinde katılanın organlarından birinin işlevini yitirilmesi" dolayısıyla da 12 yıla yükseltildi.

Sanığın suçu "Katılandan gelen haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlediği" gerekçesiyle hapis cezası 8 yıla indirildi.

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulunduran heyet, H.Y'yi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, Arzu Y'nin yanında bulunan arkadaşı Y. B'yi "yaralama" suçundan da sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklamasının geriye bırakılmasına karar verdi. Sanık, tahliye edildi.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu sağ bacağı kesilen Arzu Y. gazetecilere, eşinin mahkemede sürekli pişman olduğunu söylediğini, çocukları üzerinden duygu sömürüsü yaptığını iddia etti.

Eşinin tahliyesine karar verilmesinden üzüntü duyduğunu aktaran Arzu Y, "Kaybettiğim bacağımın bedeli bu muydu? Boşanma süreci devam ediyor. Beni daha ne kadar tehdit edebilir ki?" diye konuştu.

Arzu Y, Kepez ilçesinde 9 Kasım 2019'da çocuklarının velayeti konusunda görüşmeye gittiği boşanma aşamasındaki eşi H.Y'nin silahlı saldırısına uğramış, Arzu Y. ve yanındaki Y.B. yaralanmıştı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan H.Y, 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden duruşma yapılmasına karar verilmişti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Antalya, Boşanma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İstinaf mahkemesinden boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika


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