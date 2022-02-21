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Son dakika haberleri | İstinaf, Selahattin Demirtaş'a 'cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen hapis cezasını onadı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İstinaf, Selahattin Demirtaş'a 'cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen hapis cezasını onadı

21.02.2022 20:56
Son dakika haberleri | İstinaf, Selahattin Demirtaş'a 'cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen hapis cezasını onadı

Gelen son dakika haberine göre İstinaf Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

İstinaf Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Atatürk Havalimanı'nda 24 Aralık 2015 tarihinde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Selahattin Demirtaş, 22 Mart 2021 tarihinde Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin kararına onama

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ve eylemin doğru olarak nitelendirildiğini belirtti. İstinaf başvurusunda bulunan sanık avukatının ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediğini kaydeden daire, istinaf başvurusunun esastan reddine karar vererek, yerel mahkemenin kararını onadı. - İSTANBUL

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Selahattin Demirtaş, Atatürk Havalimanı, İstinaf Mahkemesi, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İstinaf, Selahattin Demirtaş'a 'cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen hapis cezasını onadı - Son Dakika


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